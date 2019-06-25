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На вооружении слуцких хирургов появилось новое лапароскопическое оборудование фирмы «Олимпус»
26.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
– Аппарат благодаря сверхвысокой четкости, расширенной цветовой гамме и визуализации с увеличением позволяет обеспечить при лапароскопии уровень обзора, эквивалентный видимости при открытой операции, – отметил врач-хирург (заведующий) хирургического отделения Слуцкой центральной районной больницы Дмитрий Вячеславович Цариков.
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Аппарат благодаря сверхвысокой четкости, расширенной цветовой гамме и визуализации с увеличением позволяет обеспечить при лапароскопии уровень обзора,...
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