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На вооружении слуцких хирургов появилось новое лапароскопическое оборудование фирмы «Олимпус»

26.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На вооружении слуцких хирургов появилось новое лапароскопическое оборудование фирмы «Олимпус»

– Аппарат благодаря сверхвысокой четкости, расширенной цветовой гамме и визуализации с увеличением позволяет обеспечить при лапароскопии уровень обзора, эквивалентный видимости при открытой операции, – отметил врач-хирург (заведующий) хирургического отделения Слуцкой центральной районной больницы Дмитрий Вячеславович Цариков.

Слуцкий край

 
 
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Аппарат благодаря сверхвысокой четкости, расширенной цветовой гамме и визуализации с увеличением позволяет обеспечить при лапароскопии уровень обзора,...
 
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