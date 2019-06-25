Равков: выезд за границу запретят и тем, кто не сообщил о новом адресе и кому не вручили повестку

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют.

— В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности страны, — сказал министр.

Сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам Равкова, больше, чем в других странах.

Андрей Равков рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.

— Как они могут работать эффективно в интересах государства, когда умышленно в интересах этого государства не исполнен воинский долг? — задал вопрос Равков.

По словам главы ведомства, новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.

— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.

Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

— Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд, — объяснил Андрей Равков процедуру.

По его словам, вопрос рассматривает и принимает решение призывная комиссия. В нее входят прокуроры, судьи, врачи, возглавляет заместитель председателя исполкома, один из членов комиссии — военный комиссар.

По сути, министр опроверг слова депутата Игоря Мартынова, который до начала заседания в парламенте утверждал, что запретить выезд могут лишь при вручении повестки лично на руки .

Основные нововведения законопроекта Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС , Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК , а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

Депутаты активно обсуждали законопроект, что в парламенте случается не так уж и часто. Вот вопросы и предложения, которые волновали народных избранников:

Решения о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, принимает военкомат. Не будет ли тут субъективизма и коррупционных рисков? Министр рассказал, кто входит в комиссию, он уверен, что эти люди принимают объективные, обоснованные решения.

Проблемы, которые сегодня существуют в армии, пытаются решить за счет граждан призывного возраста, заметила Анна Канопацкая. А какие меры сегодня принимает Министерство обороны, чтобы поднять престиж службы в армии? По словам Равкова, армия многое делает для улучшения имиджа.

Куда идут деньги, которые высвобождаются в связи с тем, что становится меньше срочников. Министр ответил, что они идут на закупку современной техники.

Не считает ли министр, что данный законопроект ухудшит качество специалистов, занятых в экономике? Равков заметил, что те, кто действительно двигает науку и экономику, всегда заметны. Им можно предоставить отсрочку на продолжение образования, если это необходимо.

Не станет ли служба по контракту лазейкой для выпускников вуза, которые хотят избежать распределения? Министр считает, что если молодой человек отслужит вместо распределения, то это позитив для страны.

Один из депутатов посетовал, что в 27 лет не служивший молодой человек идет в военкомат и получает билет — «хотя он здоровый парень — и в 30, и в 40 может служить». «В военное время — может», — ответил Равков.

Депутат Ольга Политико предложила включать срок срочной службы в страховой стаж, Елена Остапюк — рассказывать в интернете и соцсетях, какие специальности можно получить в армии, потому что сейчас на форумах часто можно встретить мнение, что «армия ничему не учит, это пустая трата времени». Министр ответил, что с этими проблемами работают.

И напоследок депутат Марзалюк напомнил всем, что «нет такого выбора — служить или не служить, есть всеобщая обязанность».

За законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против 6, не голосовало — 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу его примут во втором чтении.