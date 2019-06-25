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Равков: выезд за границу запретят и тем, кто не сообщил о новом адресе и кому не вручили повестку
26.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках» и приняли его в первом чтении.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей Равков. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют.
— В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности страны, — сказал министр.
Сегодня 76 категорий граждан не призываются на службу, это, по словам Равкова, больше, чем в других странах.
Андрей Равков рассказал, что «в сухом остатке» скрывается от призыва до 27 лет приблизительно 4 тысячи человек на каждый призыв.
— Как они могут работать эффективно в интересах государства, когда умышленно в интересах этого государства не исполнен воинский долг? — задал вопрос Равков.
По словам главы ведомства, новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тысяч человек в весенний призыв и до 3 тысяч в осенний призыв — это 10−15% от всех, кто подлежит призыву.
— Мы на 90% сможем получить призывные ресурсы осенью и 50% — весной, — сказал министр. — Ликвидацией отсрочек мы не решаем сразу вопрос, он все равно будет решаться постепенно.
Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.
— Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд, — объяснил Андрей Равков процедуру.
По его словам, вопрос рассматривает и принимает решение призывная комиссия. В нее входят прокуроры, судьи, врачи, возглавляет заместитель председателя исполкома, один из членов комиссии — военный комиссар.
По сути, министр опроверг слова депутата Игоря Мартынова, который до начала заседания в парламенте утверждал, что
Депутаты активно обсуждали законопроект, что в парламенте случается не так уж и часто. Вот вопросы и предложения, которые волновали народных избранников:
За законопроект об отсрочках проголосовало 87 депутатов, против 6, не голосовало — 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу его примут во втором чтении.
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Депутаты в парламенте обсудили законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали...
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