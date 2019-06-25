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Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд

26.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Устойчиво засушливая погода сказалась на состоянии зеленых насаждений. Деревья и кустарники зеленого фонда на улицах Бреста нуждаются в обильном поливе. На помощь коммунальным службам вызвались активисты Брестской городской организации БРСМ

Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд


26 июня молодежь Бреста провела сразу две акции «#ЗаДело». Совместно с предприятием «Коммунальник» активисты БРСМ произвели полив деревьев в Северном городке и парке «1000-летия Бреста».

Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд

Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд

Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд

 
Теги: Брест
 
 
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  Устойчиво засушливая погода сказалась на состоянии зеленых насаждений. Деревья и кустарники зеленого фонда на улицах Бреста нуждаются в обильном поливе. На...
 
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