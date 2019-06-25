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Молодежь Бреста помогает городу сохранить зеленый фонд
26.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Устойчиво засушливая погода сказалась на состоянии зеленых насаждений. Деревья и кустарники зеленого фонда на улицах Бреста нуждаются в обильном поливе. На помощь коммунальным службам вызвались активисты Брестской городской организации
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Устойчиво засушливая погода сказалась на состоянии зеленых насаждений. Деревья и кустарники зеленого фонда на улицах Бреста нуждаются в обильном поливе. На...
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