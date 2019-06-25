Абитуриенты могут получить целевые направления в горецкой больнице

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкая центральная районная больница будет заключать договора о целевой подготовке специалистов:

— с 10 июня по 17 июля в учреждения, реализующие образовательные программы высшего образования I ступени по профилю образования «Здравоохранения»

— с 18 июля по 9 августа для получения среднего специального образования

Обращаться с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Горки, ул. Кирова, 16.





Оформление целевого договора будет осуществляться по личному заявлению абитуриента с приложением копий:

— аттестата об окончании общеобразовательного учреждения (или диплома об окончании среднего специального учреждения образования);

— паспорта абитуриента стр. 31-32 с пропиской;

— паспорта одного из родителей (опекуна) стр. 31-32 (при оформлении ЦД с несовершеннолетним гражданином).

Более подробную информацию можно получить по телефону 6-23-09

УНП 70002072