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Абитуриенты могут получить целевые направления в горецкой больнице
26.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая центральная районная больница будет заключать договора о целевой подготовке специалистов:
— с 10 июня по 17 июля в учреждения, реализующие образовательные программы высшего образования I ступени по профилю образования «Здравоохранения»
— с 18 июля по 9 августа для получения среднего специального образования
Обращаться с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Горки, ул. Кирова, 16.
Оформление целевого договора будет осуществляться по личному заявлению абитуриента с приложением копий:
— аттестата об окончании общеобразовательного учреждения (или диплома об окончании среднего специального учреждения образования);
— паспорта абитуриента стр. 31-32 с пропиской;
— паспорта одного из родителей (опекуна) стр. 31-32 (при оформлении ЦД с несовершеннолетним гражданином).
Более подробную информацию можно получить по телефону 6-23-09
УНП 70002072
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Горецкая центральная районная больница будет заключать договора о целевой подготовке специалистов: — с 10 июня по 17 июля в учреждения, реализующие...
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