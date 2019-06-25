АБФФ утвердила нового тренера молодежной сборной Беларуси по футболу вместо Мархеля

Источник материала: Tut.by

Бюро исполкома Белорусской федерации футбола утвердило нового главного тренера молодежной сборной Беларуси, сообщает пресс-служба АБФФ.



Сергей Яромко. Фото: abff.by

Вместо Михаила Мархеля, назначенного на пост рулевого национальной сборной Беларуси, «молодежку» принимает 52-летний Сергей Яромко. Контракт подписан на три года.

Как заявил глава АБФФ Владимир Базанов, задачей белорусской «молодежки» является выход в финальную часть чемпионата Европы.

Один из лучших нападающих в истории суверенной Беларуси, Сергей Яромко провел 185 матчей в высшей лиге, отметившись 103 точными ударами. Выпускник СДЮШОР минского «Динамо» (первый тренер — Юрий Погальников) успел поиграть еще в чемпионате СССР, защищая цвета столичного «Буревестника», «Мелиоратора» из Чимкента и команды «Алга» из Фрунзе.

После обретения страной независимости форвард оставил яркий след в историях бобруйских «Шинника» и «Белшины», МПКЦ из Мозыря, минских «Торпедо"-МАЗа и СКАФа. В 1996 завоевал чемпионское звание и Кубок страны в составе МПКЦ. Имеет в активе один матч в составе национальной сборной Беларуси.

Тренерскую карьеру Сергей Яромко начал в столичном СКАФе в 2001 году, позднее трудился в минских «Локомотиве», «Динамо» и «Смене». В 2012 году возглавил бобруйскую «Белшину», с которой проработал два сезона. С 2014 года — главный тренер ФК «Городея». В 2015-м впервые в истории вывел клуб в элитный дивизион. С «сахарными» Яромко дважды занимал девятое итоговое место в таблице, что является наивысшим достижением в истории коллектива.

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