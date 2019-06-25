Кросс-хэтчбек Kia XCeed полностью рассекречен

Источник материала: Tut.by

Сегодня компания Kia провела премьеру модели XCeed — анонсированной еще в этом месяце «внедорожной» вариации хэтчбека Ceed. Корейцы преподносят новинку в качестве альтернативы традиционным кроссоверам.





От базового хэтчбека XCeed отличается не только пластиковым обвесом по всему периметру и увеличенным на 42 мм дорожным просветом. «Паркетник» получил более динамичную внешность с оригинальными бамперами, оптикой, радиаторной решеткой и ниспадающей линией крыши. Кроме того, в длину (4,93 м) XCeed на 8,5 см крупнее обычной «пятидверки», возросли и прочие параметры (вширь автомобиль прибавил 2,6 см, а высоту 4,3 см). Также XCeed получил оригинальные колесные диски размерностью 16 или 18 дюймов.





Интерьер, оживленный контрастными вставками, оформлен в том же духе, что и салоны остальных моделей семейства Ceed . При этом багажник у XCeed вместительнее — 426 л, что на 31 л больше, чем у стандартного хэтчбека. Сложив сиденья заднего ряда, объем увеличивается до 1378 л.





А еще XCeed первым среди других представителей семейства Ceed получит виртуальную комбинацию приборов с 12,3-дюймовым экраном (подробности о ней — тут ). Ее предложат в качестве платной опции, у простых версий останется аналоговая приборка с монохромным или цветным экраном посередке.





Гамма силовых агрегатов у XCeed на европейском рынке будет включать бензиновые турбомоторы объемом 1 л (120 л.с.) и 1,4 л (140 л.с.), а также 1,6-литровый турбодизель (115 л.с. и 136 л.с.). На вершине гаммы — версия с бензиновым T-GDi 1.6 (204 л.с. и 265 Нм крутящего момента). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенчатый «робот», полного привода для XCeed не предусмотрено.





В модельном ряду Kia новый «паркетник» займет нишу между моделями Stonic и Sportage. У европейских дилеров XCeed появится в третьем квартале текущего года.