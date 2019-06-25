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В Беларуси подорожают сотовая связь, сигареты, увеличатся пенсии военных

26.06.2019 17:26 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В Беларуси подорожают сотовая связь, сигареты, увеличатся пенсии военных
фото: Myfin.by

Подорожает сотовая связь

МТС повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4,3% к уровню текущих тарифов с 1 июля.

velcom | A1 также проинформировал о повышении стоимости услуг с 1 июля. На сайте компании сообщается, что увеличение стоимости большинства тарифных опций не превысит 4,3%.

 
 
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