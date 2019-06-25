Международное агентство повысило рейтинг устойчивости БПС-Сбербанка

Источник материала: Myfin



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Специалисты повысили рейтинг устойчивости до «b» по многим причинам. «Продолжительная история эффективного корпоративного управления и усовершенствованная система контроля рисков, которая была укреплена после кризиса, стабильные и высокие показатели основного капитала, а также улучшающаяся прибыльность более комфортно сглаживают риски, связанные с качеством активов», – поясняют в Fitch.