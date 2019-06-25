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За украинские обереги с маком беларусам грозит до семи лет колонии

26.06.2019 17:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларусы пять раз пытались провезсти через границу обереги – букеты с маком, которые покупали на Украине. За это их могут отправить в колонию, сообщает ГПК Беларуси.

В чем дело?

В августе на Украине пройдет праздник «Маковей», и к нему готовятся заранее. Люди, которые покупали букеты, ничего не подозревали. Но пограничники снова объяснили, что отдельные сорта мака в Беларуси относят к растениям, которые содержат в себе психотропы. Разумеется, перевозить их через границу нельзя: это нарушает закон.

Что будет дальше?

Пограничники забрали маковые головки: эксперты определят их сорт – декоративный или опиумный. После чего станет ясно, накажут беларусов или нет. Если ситуация разрешится не в их пользу, то по «наркотической» 328-й статье им грозит тюремный срок до семи лет с конфискацией имущества.

 
 
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Беларусы пять раз пытались провезсти через границу обереги – букеты с маком, которые покупали на Украине. За это их могут отправить в колонию, сообщает ГПК...
 
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