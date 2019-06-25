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В Минске проведут виниловый маркет с танцами и диджеями. Бесплатно

26.06.2019 16:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Помните, мы рассказывали о новой площадке «Меломаны», которую тогда еще только планировал запускать арт-директор «Хулигана» Макс Старцев? Так вот: она работает полным ходом, и в ней устроят Minsk Record Market – ивент, который приобщит беларусов к виниловой культуре. Рассказываем, как это будет.

Зачем идти на маркет?

Потому что на нем представят множество редких музыкальных пластинок – причем как новых, так и секондхенд. Это удобно: покупателям не придется тратиться на доставку и неделями ждать посылку. Редкие релизы или культовые хиты выставят прямо на ярмарке: их можно будет купить с рук диджеев и продавцов частных коллекций.

«Это бесплатное событие для вас, чтобы быть счастливыми, общаться, открывать музыку и, возможно, танцевать, ведь саундтреком встречи в обязательном порядке будут меломанские селекции диджеев», – подчеркнули организаторы маркета. 

Источник: Minsk Record Market, FB

Как попасть на мероприятие?

Minsk Record Market запланирован на это воскресенье, 30 июня. Его проведут во дворике на улице Интернациональной, справа от бара «Курилка» по адресу площадь Свободы, 23. Но в случае непогоды место встречи перенесут в бар «Хулиган» (улица Октябрьская, 16). Ярмарка начнется в 13:00, а закончится в 20:00. Все подробности здесь.

Фото обложки: @melomany.minsk.

 
 
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Помните, мы рассказывали о новой площадке «Меломаны», которую тогда еще только планировал запускать арт-директор «Хулигана» Макс Старцев? Так вот: она работает...
 
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