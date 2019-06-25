«Мой бойфренд не против». 72-летняя британка живет как рок-звезда и волонтерит на Играх в Минске

Источник материала: Tut.by

Юдит Ганион родилась в Канаде в английской семье, после школы переехала в Великобританию. На протяжении 36 лет работала в журналистике: сначала корреспондентом в разделе криминал, затем — дизайнером региональной газеты в Ипсвиче. После выхода на пенсию Юдит решила пожить как рок-звезда. «Я бы могла сидеть на диване и бесконечно проверяться в поликлиниках. Но зачем? Последние семь лет катаюсь по миру в качестве волонтера. Мои друзья, семья и бойфренд не против», — смеется 72-летняя британка. В дни Европейских игр эта супербабушка волонтерит в микст-зоне на стадионе «Динамо» и поражает жизнелюбием.





Зачем после масштабных Олимпиад в Лондоне и Рио ей понадобились Игры в Минске и как брать от жизни максимум, несмотря на страшный диагноз, Юдит рассказала в интервью SPORT.TUT.BY.

«Арендую квартиру у семейной пары белорусов. Невероятно дешево!»

Волонтер медиазоны назначает встречу в «Васильках» напротив здания КГБ и почему-то очень извиняется.

— Прошу прощения, что выбрала здание комитета. Просто над правым крылом есть заметная башня, которая показалась мне отличным ориентиром. Слышала, что министр госбезопасности БССР любил смотреть оттуда футбол на стадионе «Динамо». Не знаю, легенда или правда, но мне нравится, — улыбается британка.

Она впервые в Беларуси. Прилетела на 19 дней, чтобы поволонтерить на Играх и заодно познакомиться со страной. Юдит арендовала жилье на Airbnb, проигнорировав студенческую общагу, которую волонтерам готовы были предоставить бесплатно.





— Я без проблем могла бы жить в общежитии. Никаких неудобств. Но для более интересного опыта решила снять комнату и разделить жилье с белорусами. Нашла хорошее предложение недалеко от Парка Челюскинцев. За 19 дней заплатила чуть менее 200 фунтов (520 белорусских рублей. — Прим. TUT.BY). Это невероятно дешево! — полушепотом говорит британка. — Мои арендодатели — это взрослая семейная пара. Хозяева почти не знают английского. Но мы учимся друг у друга: я говорю им «доброе утро», а они мне — good morning.

— У меня вся жизнь проходит в насыщенном режиме, — поясняет 72-летняя Юдит. — В Англии я живу в маленьких апартаментах, но не проходит и дня, чтобы я не выбралась на прогулку. Частенько заглядываю в Starbucks, заказываю кофе, открываю учебники по французскому, испанскому или японскому, потом встречаюсь с друзьями… Занятий хватает. Каждое утро говорю тебя: эй, ты проснулась, так что живи на полную.

«В 17 лет путешествовала автостопов по Канаде, в 37 — на велосипеде по Австралии»





Когда Юдит Ганион было 65, она впервые решила заполнить анкету на позицию волонтера на Игры в Лондоне.

— У меня имелся волонтерский опыт в Красном Кресте, но на спортивных соревнованиях — никогда ранее. Олимпиада-2012 открыла невероятный волонтерский мир. Сперва я помогала медицинскому персоналу, а после решила перейти в медиазону. Я ведь почти 40 лет проработала в журналистике и отлично представляю, как там все устроено.

С 2012-го Юдит волонтерит на крупных соревнованиях. Например, три недели назад была в Мадриде на финале Лиги чемпионов, а в июле летит в Перу на Панамериканские игры.

— Меня часто спрашивают, как за долгую карьеру в журналистике я не устала от постоянного общения, встреч и разъездов. Наверное, все зависит от характера и темперамента. У меня всегда была жажда приключений. Например, когда мне исполнилось 17, мы с подругами решили прокатиться автостопом по Канаде.





Естественно, родители были не в курсе и узнали о нашем трипе из Монреаля в Ванкувер только из газет. Нет-нет, ничего страшного не произошло, — предвосхищает вопросы Юдит. — Просто журналист местной газеты решил рассказать нашу историю, думая, что люди узнают о трех юных путешественницах и будут радушно нам помогать и подхватывать на дороге.

Спустя 20 лет, когда мне было 37 лет, я отправилась в путешествие по Австралии на велосипеде. Провела в дороге 14 месяцев и в рамках того трипа даже впервые побывала в России. У меня была пересадка в Москве. Помню, ночевала в очень холодном отеле и попросила у сотрудниц дополнительное одеяло. А в ответ услышала строгое «нет!». Пока это мое единственное воспоминание о России (улыбается).

«Проспекты Минска напомнили мне бульвары Парижа»

Юдит отмечает, что большую часть расходов на переезды, проживание и питание волонтеры покрывают самостоятельно. Иногда им предоставляют жилье. В целом же, по словам британки, это хобби классное, но дорогостоящее.





— Каждый раз приходится думать, в какую поездку отправится, а от какой — отказаться. Все-таки я должна оставаться реалистом и понимать, что могу себе позволить, исходя из бюджета. Все мои путешествия довольно скромные — никакого шика. Но, с другой стороны, если бы я копила деньги и днем и ночью просто смотрела на них, вряд ли бы стала от этого счастливее, — философствует Юдит. — Обычно мне удается спланировать несколько больших поездок в год. Правда, 2020-й будет отличаться. Очень хочу попасть на Олимпийские игры в Токио. Знаю, что расходов будет много, так что сосредоточусь на одном-двух событиях.

На вопрос, почему при таком широком выборе соревнований опытный волонтер решила прилететь на Европейские игры в Минск, Юдит отвечает:

— Четыре года назад меня отобрали волонтером на I Европейские игры в Баку. Но я отказалась в пользу Панамериканских игр в Торонто. Тогда и решила: если пригласят в Минск, обязательно поеду, не стану упускать второй шанс, чтобы узнать, что это за Игры. Ну, и что такое Минск заодно.





Британская пенсионерка уверяет, что наша столица стала для нее приятным открытием.

— Широкие проспекты напомнили мне бульвары Парижа. Точно посоветую своим друзьям слетать в Беларусь на большой уикэнд. Как минимум для того, чтобы избавиться от предубеждений. Например, до приезда в Минск я сама представляла этот город как старый, застроенный мрачными домами блочного типа. Да, они тоже здесь есть, но на окраине и не в таком большом количестве. Зато, помимо советских построек, я увидела молодой свежий город с интересной архитектурой.

Понимаете, все наши предрассудки формируются еще со школы. Нам рассказывают о тяжелых временах СССР, когда люди стояли в бешеных очередях. Но то время прошло, Советский Союз распался. И вы смогли построить новое самостоятельное государство. Думаю, британцам и другим иностранцам стоит ехать в Беларусь как раз для того, чтобы увидеть перемены. Понятно, что на улицах еще остаются памятники Ленину, военные монументы. Но все это часть вашей истории, так что не вижу в этом ничего странного.





«Многие британцы сейчас бронируют туры в Чернобыль»

У Юдит нашлось время, чтобы выехать и за пределы города.

— В прошлую среду ездила в «Дудутки». В будние там почти не было туристов — такой прекрасный и тихий отдых! Еще побывала в Несвиже. Красивый замок и не менее красивые пейзажи на пути к нему. Мне нравится Беларусь, — признается Юдит. — Вряд ли бы выбрала ее как страну для длинного отпуска. А вот для 4−5-дневного отдыха это отличное направление.

Что расстроило британку, так это количество кафе быстрого питания на минских улицах.

— Во многих странах от них стараются избавиться, а здесь — наоборот,— недоумевает волонтер.





Говоря о том, в каком контексте в Британии можно услышать упоминание Беларуси, 72-летняя англичанка сразу называет Чернобыльскую катастрофу.

— В 1986 году, когда произошла авария, я как раз оказалась в Австралии. Благодарила бога, что нахожусь в такой дали от происходящего. Это было страшное время. И буквально за две недели до моей поездки в Беларусь я посмотрела сериал «Чернобыль». Поразительная и очень правдоподобная работа!

Не могу сказать, что испугалась и подумывала отказаться от полета в Минск. Просто сказала себе: «Оки-доки! Пусть все идет по плану. Главное, не стоит ехать в Чернобыль». С моими проблемами со здоровьем такое путешествие явно ни к чему. Хотя многие британцы сейчас бронируют туры и отправляются в Украину, чтобы увидеть все своими глазами.

«У меня трижды диагностировали онкологию. Хочу взять от жизни максимум»

Складывается ощущение, что британка спешит прожить несколько жизней. И в некотором смысле так и есть.

— У меня уже трижды диагностировали онкологию. Последний раз — полтора года назад. Я знаю реальную ситуацию, с которой приходится мириться и как-то жить дальше. Конечно, я бы могла засесть дома и постоянно думать о лечении, ходить в поликлинику и бесконечно проверяться, как многие пенсионеры. Но я не хочу каждое утро просыпаться в страхе. Знаю, что болезнь в любой момент может вернуться. А пока у меня есть время, хочу взять от жизни максимум.





В прошлом году у докторов было подозрение, что у меня случился рецидив. Они сообщили об этом за четыре дня до запланированной поездки в Париж на очередные соревнования. Я пришла домой и не знала, как поступить. И тут раздался звонок от лечащего врача: «Юдит, поезжай и здорово повеселись. Мы не вправе тебя останавливать, пока не увидим результаты анализов и не будем знать наверняка».

И я решила ехать, ведь сидеть дома и сходить с ума от ожидания было бы мучением. В общем, это было мое лучшее решение. Когда я вернулась в Англию, врач сообщил, что произошла ошибка и с моим здоровьем все в порядке. В первый раз они ошиблись. И я вздохнула с облегчением.

Пожалуйста, расскажите эту историю своим пенсионерам, — настаивает Юдит. — Они должны думать о том, что многое им по плечу, а не о границах и барьерах. Все ведь идет из головы. Когда я вернулась из большого путешествия по Австралии, то проводила мотивационные встречи. На них приходила самая разная публика: от молодежи до пожилых людей.

Знаете, в чем была разница? Молодежь спрашивала о деталях, логистике, затратах, чтобы спланировать похожее турне, а пенсионеры скептически бурчали, кто же будет кормить их котов, если они захотят куда-то вырваться. Но ведь это все отговорки. Человек никогда не узнает, на что способен, если будет зацикливаться на сложностях, которые часто лишь результат нашего воображения.





На вопрос, как члены семьи реагируют на бешеный темп жизни 72-летней Юдит, она отвечает:

— Мои братья и сестры живут в Канаде. Они хорошо относятся к моим увлечениям. Все поддерживают: семья, друзья, бойфренд. Почему нет?