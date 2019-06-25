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«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

26.06.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Неделю назад Наталья отправилась в ближайший к дому магазин за продуктами. Как привычный шоппинг едва не закончился пищевым отправлением, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Придя домой, женщина почувствовала едкий зловонный запах из рюкзака. Достав покупку, Наталья с отвращением обнаружила – десяток только что купленных яиц оказался протухшим!

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Наталья Боровик:
Когда я начала вкладывать все продукты в рюкзак, этот запах уже пошёл, я подумала, что это что-то за прилавком у них испорченное лежит. Пришла домой, а оно в рюкзаке оказалось, я открыла, и яйцо там аж чёрное такое!

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Вместо омлета зловонная бомба замедленного действия. К такому раскладу Наталья была совсем не готова. Больше всего героиню расстроило то, что её любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен – въедливый запах не может убрать ни одно моющее средство!

Корреспондент СТВ:
Ужас! Это просто кошмар какой-то!

Женщина признается – покупая яйца, не обратила внимания на срок годности. А ведь в этом магазине она уже не в первый раз сталкивается с просрочкой.

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Владимир Загорский, отец Натальи:
Дочка хочет эти яйца взять я говорю, да не бери ты их! Я слышал такую беседу, что эти яйца некачественные. Нет, она взяла.

Разъярённая Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там просроченный товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались.

Наталья Боровик:
Администратор сразу забирать эти яйца, отбирать чек. Я говорю: «Зачем Вы это делаете?» Она говорит: «Мы вернём деньги Вам». Я на следующий день пошла к заведующей. Говорю: «Я заношу этот рюкзак в химчистку, и вы мне по чеку его оплачиваете». На что она мне сказала: «Я могу только посоветовать кинуть его в машинку на стирку».

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Корреспонденты нашей программы отправляются в злополучный магазин. Цель журналистов – проверить – нет ли на полках другой просрочки?! 

Сотрудник магазина:
Посмотреть, конечно, можно, да, если там битое-не битое, может быть. Мы же не можем пересмотреть весь короб яиц.Температура 20 градусов. Открывайте, смотрите: битое-не битое оно. Тухлым не воняет вся партия, с одной партии яйца.

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Уже после визита в магазин, администрация сети сама связалась с редакцией. Журналистам предоставили запись с камер видеонаблюдения, где видно, как Наталья сначала оплачивает покупку на кассе, а затем пакует её в рюкзак. Покупательница небрежно закинула хрупкий продукт в сумку, а значит сама виновата в случившемся.

Виталий Рунцо, заместитель директора по организации торговли ООО «БелМаркетКомпани»:
Мы не исключаем, что за эти полчаса покупатель мог самостоятельно или случайно придавить, уронить покупку. Исходя из этого, администрация магазина отказала покупателю в оплате химчистки рюкзака.

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Специалисты, ознакомившись с проблемой Натальи, выносят свой вердикт: магазин обязан вернуть покупательнице сумму за испорченные продукты питания, а вот оплата химчистки – спорный вопрос.

Ольга Иващенко, начальник отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:
В данном случае потребитель имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств. В том числе, убытков. Если потребителем нарушены правила эксплуатации либо правила хранения данного товара, то, конечно же, здесь убытков быть не может.

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Сможет ли Наталья получить деньги за испорченный рюкзак – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!

Люди в материале: Ольга Иващенко
 
 
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Неделю назад Наталья отправилась в ближайший к дому магазин за продуктами. Как привычный шоппинг едва не закончился пищевым отправлением, рассказываем в...
 
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