|
«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?
Источник материала: СТВ
Неделю назад Наталья отправилась в ближайший к дому магазин за продуктами. Как привычный шоппинг едва не закончился пищевым отправлением, рассказываем в программе
Придя домой, женщина почувствовала едкий зловонный запах из рюкзака. Достав покупку, Наталья с отвращением обнаружила – десяток только что купленных яиц оказался протухшим!
Наталья Боровик:
Вместо омлета – зловонная бомба замедленного действия. К такому раскладу Наталья была совсем не готова. Больше всего героиню расстроило то, что её любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен – въедливый запах не может убрать ни одно моющее средство!
Корреспондент СТВ:
Женщина признается – покупая яйца, не обратила внимания на срок годности. А ведь в этом магазине она уже не в первый раз сталкивается с просрочкой.
Владимир Загорский, отец Натальи:
Разъярённая Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там просроченный товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались.
Наталья Боровик:
Корреспонденты нашей программы отправляются в злополучный магазин. Цель журналистов – проверить – нет ли на полках другой просрочки?!
Сотрудник магазина:
Уже после визита в магазин, администрация сети сама связалась с редакцией. Журналистам предоставили запись с камер видеонаблюдения, где видно, как Наталья сначала оплачивает покупку на кассе, а затем пакует её в рюкзак. Покупательница небрежно закинула хрупкий продукт в сумку, а значит сама виновата в случившемся.
Виталий Рунцо, заместитель директора по организации торговли ООО «БелМаркетКомпани»:
Специалисты, ознакомившись с проблемой Натальи, выносят свой вердикт: магазин обязан вернуть покупательнице сумму за испорченные продукты питания, а вот оплата химчистки – спорный вопрос.
Ольга Иващенко, начальник отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:
Сможет ли Наталья получить деньги за испорченный рюкзак – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделю назад Наталья отправилась в ближайший к дому магазин за продуктами. Как привычный шоппинг едва не закончился пищевым отправлением, рассказываем в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)