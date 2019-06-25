«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

Источник материала: СТВ

Неделю назад Наталья отправилась в ближайший к дому магазин за продуктами. Как привычный шоппинг едва не закончился пищевым отправлением, рассказываем в программе «Добро пожаловаться» .

Придя домой, женщина почувствовала едкий зловонный запах из рюкзака. Достав покупку, Наталья с отвращением обнаружила – десяток только что купленных яиц оказался протухшим!





Наталья Боровик:

Когда я начала вкладывать все продукты в рюкзак, этот запах уже пошёл, я подумала, что это что-то за прилавком у них испорченное лежит. Пришла домой, а оно в рюкзаке оказалось, я открыла, и яйцо там аж чёрное такое!





Вместо омлета – зловонная бомба замедленного действия. К такому раскладу Наталья была совсем не готова. Больше всего героиню расстроило то, что её любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен – въедливый запах не может убрать ни одно моющее средство!

Корреспондент СТВ:

Ужас! Это просто кошмар какой-то!

Женщина признается – покупая яйца, не обратила внимания на срок годности. А ведь в этом магазине она уже не в первый раз сталкивается с просрочкой.





Владимир Загорский, отец Натальи:

Дочка хочет эти яйца взять – я говорю, да не бери ты их! Я слышал такую беседу, что эти яйца некачественные. Нет, она взяла.

Разъярённая Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там просроченный товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались.

Наталья Боровик:

Администратор – сразу забирать эти яйца, отбирать чек. Я говорю: «Зачем Вы это делаете?» Она говорит: «Мы вернём деньги Вам». Я на следующий день пошла к заведующей. Говорю: «Я заношу этот рюкзак в химчистку, и вы мне по чеку его оплачиваете». На что она мне сказала: «Я могу только посоветовать кинуть его в машинку на стирку».





Корреспонденты нашей программы отправляются в злополучный магазин. Цель журналистов – проверить – нет ли на полках другой просрочки?!

Сотрудник магазина:

Посмотреть, конечно, можно, да, если там битое-не битое, может быть. Мы же не можем пересмотреть весь короб яиц.Температура – 20 градусов. Открывайте, смотрите: битое-не битое оно. Тухлым не воняет вся партия, с одной партии яйца.





Уже после визита в магазин, администрация сети сама связалась с редакцией. Журналистам предоставили запись с камер видеонаблюдения, где видно, как Наталья сначала оплачивает покупку на кассе, а затем пакует её в рюкзак. Покупательница небрежно закинула хрупкий продукт в сумку, а значит сама виновата в случившемся.

Виталий Рунцо, заместитель директора по организации торговли ООО «БелМаркетКомпани»:

Мы не исключаем, что за эти полчаса покупатель мог самостоятельно или случайно придавить, уронить покупку. Исходя из этого, администрация магазина отказала покупателю в оплате химчистки рюкзака.





Специалисты, ознакомившись с проблемой Натальи, выносят свой вердикт: магазин обязан вернуть покупательнице сумму за испорченные продукты питания, а вот оплата химчистки – спорный вопрос.

Ольга Иващенко, начальник отдела ООО «Городское общество защиты потребителей»:

В данном случае потребитель имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств. В том числе, убытков. Если потребителем нарушены правила эксплуатации либо правила хранения данного товара, то, конечно же, здесь убытков быть не может.





Сможет ли Наталья получить деньги за испорченный рюкзак – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!