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Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент СТВ.
Вадим Смоляк, СТВ:
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Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент...
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