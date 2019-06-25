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Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

26.06.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент СТВ. 

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Вадим Смоляк, СТВ:
У нас тут стало намного больше людей, после того как закончились частично соревнования во Дворце спорта. Там проходила вольная борьба, люди сменили направление и попробовали себя в таком виде, как гольф.

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Вадим Смоляк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Болельщиков можно встретить в центре Минска. Атмосферу, которая царит в главной фан-зоне II Европейских игр, постарается передать корреспондент...
 
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