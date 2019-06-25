Умерла белорусский политик и дипломат Нина Мазай

Источник материала: Интерфакс

Белорусский политик и дипломат Нина Мазай скончалась на 70-м году жизни, сообщили в министерстве иностранных дел Беларуси.

Нина Мазай родилась в Петриковском районе Гомельской области. Окончила исторический факультет Белорусского государственного университета. Трудовую деятельность начала учителем истории и обществоведения Ракитницкой школы Жабинковского района Брестской области.

В 1983-1985 годах Нина Мазай возглавляла ЛКСМ Беларуси. С 1985 по 1994 годы занимала должность заместителя председателя Совета министров БССР, с 1991 года — Совета министров Беларуси.

В 1991 году была назначена постоянным представителем Республики Беларусь при ЮНЕСКО. С 1993 года была назначена послом Беларуси во Франции, тогда же ей был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С 1994 года назначена также послом в Испании и Португалии по совместительству. В 1997 году была освобождена от всех вышеперечисленных должностей и назначена заместителем министра иностранных дел, этот пост Мазай занимала до января 1999 года.

С 2001 по 2008 год Нина Мазай возглавляла белорусскую дипмиссию в Канаде.

С 2008 по 2012 была председателем постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности.