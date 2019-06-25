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СК о гибели экс-гитариста "Песняров": Купался в Дроздах, но так и не вышел из воды

26.06.2019 17:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новость о смерти музыканта появилась на форуме поклонников ансамбля pesnyary.com. Там же уточнялось со ссылкой на его бывших коллег по ансамблю, что Аркадий Ивановский утонул.



Трагедия случилась, вероятно, 24 июня утром. Тогда, как сообщает Минский районный отдел Следственного комитета, в экстренные службы поступило сообщение. Очевидец передавал, что неизвестный мужчина купался в водохранилище «Дрозды», а спустя продолжительное время так и не вышел из воды. Вещи человека находились на берегу.

Работники ОСВОД извлекли из воды тело Ивановского без признаков жизни. На месте происшествия оперативники обнаружили документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, его личные вещи. Чтобы установить точную причину смерти, назначалась судебно-медицинская экспертиза. Доследственные проверочные мероприятия продолжаются, говорят в СК.

Прощание с Аркадием Ивановским прошло вчера в ритуальном зале на минской улице Ольшевского, 12. В соцсетях о музыканте пишут теплые слова его коллеги и ученики.


Аркадий Ивановский - известный минский музыкант. Он работал в различных филармониях и коллективах. В частности, в ВИА «Тоника» под управлением Виктора Вуячича, ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, оркестре Михаила Финберга. 

В «Песняры» пришел в 1996-м. Во время раскола ансамбля в 1998-м Аркадий Ивановский остался в коллективе Владимира Мулявина, работал с его новым составом. 

Много лет Аркадий Ивановский был старшим преподавателем в Институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства. Также он сотрудничал с различными музыкальными коллективами.

 
Теги: Новости
 
 
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Новость о смерти музыканта появилась на форуме поклонников ансамбля pesnyary.com. Там же уточнялось со ссылкой на его бывших коллег по ансамблю, что Аркадий Ивановский...
 
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