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А вы знаете как пахнет кокаин? У Rammstein появился свой запах

26.06.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа Rammstein выпустила духи Kokain с нотками кокаина и героина.

А вы знаете как пахнет кокаин? У Rammstein появился свой запах
В Kokain объединены аромат героина, кокаина, бензина, пачули, которые формируют "запах сгоревшего подвала", рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на публикацию в Instagram mein_rossmann.

Эти духи — дебют Rammstein на рынке ароматов, он будет продаваться на сайте сети аптек Rossmann. Название парфюма дала одноименная песня, которая вошла в сингл 1997 года Das Modell. 

Разработчиком аромата является директор компании Symrise Александр Илла, в релизе он назвал свое творение «теплым и чертовски искусительным».

В Kokain соединены аромат героина, кокаина, бензина, пачули, которые формируют «запах сгоревшего подвала». Музыканты предлагают парфюм как мужчинам так и женщинам, которые любят неординарные ощущения.

Цена аромата Kokain — от 19,95 до 24,95 евро, в зависимости от объема.

 
 
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Группа Rammstein выпустила духи Kokain с нотками кокаина и героина.
 
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