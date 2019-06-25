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А вы знаете как пахнет кокаин? У Rammstein появился свой запах
Источник материала: Партизан
Группа Rammstein выпустила духи Kokain с нотками кокаина и героина.
В Kokain объединены аромат героина, кокаина, бензина, пачули, которые формируют "запах сгоревшего подвала", рассказывает
Эти духи — дебют Rammstein на рынке ароматов, он будет продаваться на сайте сети аптек Rossmann. Название парфюма дала одноименная песня, которая вошла в сингл 1997 года Das Modell.
Разработчиком аромата является директор компании Symrise Александр Илла, в релизе он назвал свое творение «теплым и чертовски искусительным».
В Kokain соединены аромат героина, кокаина, бензина, пачули, которые формируют «запах сгоревшего подвала». Музыканты предлагают парфюм как мужчинам так и женщинам, которые любят неординарные ощущения.
Цена аромата Kokain — от 19,95 до 24,95 евро, в зависимости от объема.
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Группа Rammstein выпустила духи Kokain с нотками кокаина и героина.
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