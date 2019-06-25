Держали жертв впроголодь: в Витебске арестованы квартирные мошенники









Задержания мошенников происходили в течение двух дней 20 и 25 июня.





"Двое ранее неоднократно судимых жителя города под различными предлогами, такими как вложение денег в принадлежащий им бизнес по купле-продаже автомобилей и приобретение жилья меньшей площади с доплатой завладели средствами от продажи квартир ряда жителей Витебска", – уточнила Шкуратова.





Иногда преступники работали не только в тандеме, но и в сговоре с "иными лицами".





Потерпевших злоумышленники держали впроголодь на съемных квартирах. Жертв не только ограничили в передвижении по городу и запретили им общаться со знакомыми, но и под присмотром вывозили на неквалифицированную работу.





"Деньги, полученные от преступной деятельности, задержанные тратили по своему усмотрению: вели разгульный образ жизни и ходили в увеселительные заведения. Кроме того, между бандитами периодически возникали конфликты на почве раздела денег, которые они заработали преступным путем", – добавила официальный представитель.





Старший из преступной группы, 52-летний мужчина, освободился из колонии в 2017 году, где отбывал восьмилетний срок за мошенничество. Его младший 35-летний сообщник освободился в 2018 году. Он отбывал семилетний срок за ряд преступлений, таких как мошенничество, кража, разбой и вымогательство.





В отношении младшего участника преступной группы был установлен превентивный надзор, требования которого он неоднократно нарушал.





В отношении обоих участников группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ (мошенничество), им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение правил надзора, в отношении младшего из членов группы возбуждено уголовное дело по ст.421 УК РБ (несоблюдение требований превентивного надзора).





Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов криминальной деятельности группы, также правоохранители устанавливают лиц которые оказывали содействие задержанным в совершении ими преступлений.





Граждан, пострадавших от противоправной деятельности указанных лиц (см. фото), просим обращаться в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по телефонам: 8029 5913891, 80212 670040 или 80212 665044.