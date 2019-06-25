ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Держали жертв впроголодь: в Витебске арестованы квартирные мошенники

26.06.2019 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК по Витебской области при силовой поддержке ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали преступную группу мошенников в сфере недвижимости, сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.



Задержания мошенников происходили в течение двух дней 20 и 25 июня.

"Двое ранее неоднократно судимых жителя города под различными предлогами, такими как вложение денег в принадлежащий им бизнес по купле-продаже автомобилей и приобретение жилья меньшей площади с доплатой завладели средствами от продажи квартир ряда жителей Витебска", – уточнила Шкуратова.

Иногда преступники работали не только в тандеме, но и в сговоре с "иными лицами".

Потерпевших злоумышленники держали впроголодь на съемных квартирах. Жертв не только ограничили в передвижении по городу и запретили им общаться со знакомыми, но и под присмотром вывозили на неквалифицированную работу.

"Деньги, полученные от преступной деятельности, задержанные тратили по своему усмотрению: вели разгульный образ жизни и ходили в увеселительные заведения. Кроме того, между бандитами периодически возникали конфликты на почве раздела денег, которые они заработали преступным путем", – добавила официальный представитель.

Старший из преступной группы, 52-летний мужчина, освободился из колонии в 2017 году, где отбывал восьмилетний срок за мошенничество. Его младший 35-летний сообщник освободился в 2018 году. Он отбывал семилетний срок за ряд преступлений, таких как мошенничество, кража, разбой и вымогательство.

В отношении младшего участника преступной группы был установлен превентивный надзор, требования которого он неоднократно нарушал.

В отношении обоих участников группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК РБ (мошенничество), им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, за нарушение правил надзора, в отношении младшего из членов группы возбуждено уголовное дело по ст.421 УК РБ (несоблюдение требований превентивного надзора).

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех эпизодов криминальной деятельности группы, также правоохранители устанавливают лиц которые оказывали содействие задержанным в совершении ими преступлений.

Граждан, пострадавших от противоправной деятельности указанных лиц (см. фото), просим обращаться в 7-е управление (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь по телефонам: 8029 5913891, 80212 670040 или 80212 665044.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК по Витебской области при силовой поддержке ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали преступную группу мошенников в сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сохраним священную память о каждом участнике войны. Приглашаем 3 июля принять участие в патриотической акции «Беларусь помнит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика