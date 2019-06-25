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В Кремле раскрыли детали встречи Трампа и Путина в Осаке

26.06.2019 16:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«День сурка» может повториться: Кремль наконец-то признал подготовку к полноценной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по словам помощника президента Юрия Ушакова намечена на 28 июня в рамках саммита G20 в Осаке. Однако гарантий, что она состоится, по-прежнему нет никаких.


архивное фото

В 2018 году во Вьетнаме переговоры внезапно сорвались из-за того, что стороны не смогли договориться, на чьей «территории» пообщаются лидеры. А в 2019 году в Аргентине Трамп отказался от встречи из-за ареста украинских моряков в Керченском проливе.

Дональд Трамп уже больше месяца говорит о том, что с нетерпением ожидает плодотворной встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G 20 в японской Осаке. Однако в Кремле, помня о неудачах во Вьетнаме и в Аргентине, когда договоренности о переговорах в последний момент по различным причинам не срабатывали, не спешили подтверждать эту информацию. 

Последние недели на все запросы журналистов Дмитрий Песков упрямо отвечал, что с американской стороны не замечено никаких телодвижений. И только за два дня до саммита признал: да, подготовка ведётся. «Мы не исключаем возможности проведения отдельной встречи Путина и Трампа с определённым содержанием», - заявил он журналистам в среду, отказавшись, впрочем, обнародовать детали.

Позже на брифинге свои пояснения насчёт формата дал помощник Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, переговоры должны пройти как и положено за столом, а не "на ногах". С каждой стороны, помимо самих лидеров, в них будут принимать участие 4-5 человек. На беседу в графике заложен примерно час - с 14 до 15.00 28 июня. В это время у участников саммита G20 запланирован обеденный перерыв, которым, видимо, придется пожертвовать президентам.

Напомним, что Дональд Трамп осенью 2018 года объявил, что не станет встречаться с Путиным до тех пор, пока Россия не отпустит украинских моряков, задержанных после инцидента с перестрелкой в Керченском проливе. Это условие до сих пор не выполнено. 

Однако американский президент, похоже, уже забыл и о моряках, и о собственном обещании. По крайней мере, по словам Пескова, в ходе подготовки предполагаемой встречи двух лидеров эта тема представителями Вашингтона не поднималась.

Юрий Ушаков на брифинге рассказал, что в ходе переговоров планируется обсудить состояние двусторонних отношений, а также международные конфликты. "Многое будет зависеть от самих лидеров - как они решат построить беседу", - уточнил он.

Представители Белого дома в свою очередь обозначили три важных для себя темы: это - Ближний Восток (прежде всего Иран и Сирия), Украина и контроль над вооружениями. Из этого списка наиболее продуктивным пунктом повестки является взаимодействие США и РФ в Сирии. 

Почва для российско-американских переговоров была подготовлена в Иерусалиме, где в начале недели встречались глава Совбеза Николай Патрушев и его коллеги из США и Израиля Джон Болтон и Меир Бен-Шаббат. И теперь у президентов есть все шансы выйти на новые договоренности. (Впрочем, о них вряд ли будет объявлено публично, за исключением традиционных обещаний развивать сотрудничество)

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на Ближнем Востоке ожидают вывода всех иностранных сил, которые прибыли в Сирию после 2011 года, с территории республики. И в первую очередь иранских стражей революции. Именно этот вопрос, как ожидается, поставит перед российским коллегой Дональд Трамп.

Впрочем, уже сейчас с уверенностью можно прогнозировать, что Иран станет центральной темой всего саммита G20. Лидеры ведущих стран мира не упустят возможности урегулировать самый острый конфликт современности, угрожающий новой войной в ближневосточном регионе. Однако шансов прийти к компромиссу на данный момент, прямо скажем, просматривается немного. 

США настаивают на заключении нового соглашения с Ираном (вместо СВПД - Совместного всеобъемлющего плана действий), нивелирующего все угрозы, которые по мнению Белого дома, исходят из этой страны. В противном случае Трамп обещает применить дополнительные санкции на "миллиарды долларов", а в случае попыток "напасть на что-либо американское" - полностью уничтожить исламскую республику.

В Тегеране заявляют, что американский президент - слабоумный, а новых переговоров не будет. Более того: Иран устал ждать выполнения обязательств со стороны европейских партнеров и собирается нарушить условия ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Речь, в частности, идет о возобновлении процесса обогащения урана и модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Очевидно, что Владимир Путин в очередной раз призовёт европейские страны обеспечить сохранение СВПД. И попытается обьяснить Дональду Трампу, что давить на Иран (как собственно и на Россию) с помощью новых санкций абсолютно бессмысленно. Это только ухудшит ситуацию. 

И, хотя другие европейские лидеры - в частности, Эмануэль Макрон и Ангела Меркель - также не в восторге от упрямства своего американского партнера, удастся ли совместными усилиями переубедить Трампа - большой вопрос.

Кроме Ирана и других политических кейсов, Япония в качестве принимающей стороны хочет, чтобы "Большая двадцатка" обсудила такие важные для мировой повестки темы, как глобальная экономика, свободная торговля и инвестиции, инновации, климатические изменения и экология. Однако ожидать от саммита в Осаке выхода на какие-то крупные договоренности также не приходится.

"Какие-то практические результаты мы вряд ли увидим, - заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин, - Это было видно по министерским встречам. Там было все очень просто: Китай критиковал Америку, Америка критиковала Китай, все вместе ни о чём не договаривались. Такой же настрой будет и на самом форуме". 

По прогнозам Орешкина, саммит в Осаке станет "саммитом двух сторон": все самые важные события будут происходить именно там.

У Владимира Путина, помимо Трампа, запланированы встречи с президентами ЮАР, Франции, Кореи, Турции, Египта, премьер-министрами Великобритании и Японии, канцлером ФРГ, наследным принцем Саудовской Аравии, а также саммит с главами Индии и Китая.

По традиции эту огромную программу российская сторона решила впихнуть в 24 с лишним часа: в отличие от остальных лидеров ВВП прилетит в Осаку только 28 июня утром и прямо с самолета отправится на первое мероприятие. Наибольший интерес вызывает его встреча с хозяином G20 - Синдзо Абэ, но и тут, по всей видимости, обойдется без прорывов. 

Японские СМИ сообщили, что главным итогом переговоров станет снятие эмбарго на поставки российской курятины, а на другие договоренности в частности по совместному освоению Южных Курил (не говоря уже о мирном договоре) выйти пока не удалось. С турецким президентом Путин обсудит поставки ЗРК С-400, которые начнутся в июле. 

Ну, а встреча с Нарендрой Моди и Си Цзиньпином будет чисто символической, чтобы в очередной раз продемонстрировать готовность развивать отношения с Востоком назло несговорчивому Западу.

 
 
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«День сурка» может повториться: Кремль наконец-то признал подготовку к полноценной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, по словам помощника...
 
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