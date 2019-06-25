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Осмелели! Аж шесть депутатов проголосовали против армейского законопроекта

26.06.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редкий случай в истории белорусского парламента.

Когда депутаты Палаты представителей голосовали в первом чтении за поправки в законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», «за» было только 87 человек, шесть проголосовали «против», а шесть воздержались.


Напомним основные нововведения законопроекта:

1. Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

2. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.


3. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

4. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.


 
 
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