|
Умер главред "Газеты Слонимской" Виктор Володащук. Ему не было и 62-ух
Источник материала: Партизан
На 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался основатель и главный редактор негосударственной «Газеты Слонимской» Виктор Володащук
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался основатель и главный редактор негосударственной «Газеты Слонимской» Виктор Володащук
|
Свежие газеты
Архив (Разное)