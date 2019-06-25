Минфин детализировал расходы на Евроигры - из госбюджета только половина суммы

Позже Минфин детализировал статьи расходов и раскрыл возможные доходы для минимизации нагрузки на бюджет при проведении Игр.





Из 540 млн рублей половина расходов оплачена за счет бюджета (266 млн рублей), порядка 40% покрыто кредитами государственного Банка развития (208 млн рублей), в оставшейся части — оплачено из внебюджетных источников.





Бюджет II Европейских игр состоит из двух компонентов: организационного и инвестиционного. Организационный компонент предусматривает проживание и питание аккредитованных лиц, медицинское и транспортное обеспечение; создание IT-платформы управления Играми (фиксация времени, оценок и результатов, работа ситуационного центра и сервиса технологий мест проведения); телетрансляцию, радиовещание и информационно-рекламное обеспечение; организацию работы волонтеров, проведение официальных церемоний открытия и закрытия Игр, а также функционирование Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».





Инвестиционный компонент — наиболее значимый в структуре расходов. Под эгидой II Европейских игр дополнительные инвестиции в развитие инфраструктуры к настоящему времени составили 380 млн рублей (70% в общем объеме финансирования).









За счет бюджетных средств проведена модернизация и оснащение 12 спортивных объектов, а также Студенческой деревни. Было приобретено современное спортивное, медицинское и телевизионное оборудование для других объектов бюджетной сферы, а также транспортные средства, которые по окончании мероприятия будут переданы в распоряжение организаций бюджетного сектора, значительно укрепив их материально-техническую базу, говорится в сообщении Минфина.





Банк развития профинансировал строительство Республиканского научно-практического центра спортивной медицины, многопрофильного спортивного зала по игровым видам спорта и общежитие Студенческой деревни. Кроме того, были реконструированы тир им. Тимошенко и спорткомплекс «Стайки», приобретены четыре передвижные телевизионные станции для Белтелерадиокомпании.





При этом, как подчеркнули в Минфине, для приема участников Игр и непосредственной реализации мероприятий максимально задействованы возможности имеющейся социальной (спортивной, медицинской, жилищной) и транспортной инфраструктуры.





Правительство приняло меры по максимальному привлечению белорусских поставщиков товаров, работ и услуг к подготовке и проведению Игр. Для минимизации бюджетных расходов привлечено около 100 млн рублей из других источников (безвозмездная спонсорская помощь, доходы от реализации билетов, сувенирной и лицензионной продукции), говорится в сообщении Минфина.





Кроме того, предусматриваются поступления средств от продажи Европейскими олимпийскими комитетами прав на телетрансляцию и реализацию международной маркетинговой программы.





Законодательством предусмотрен механизм зачисления сверхплановых поступлений из внебюджетных источников в доходы бюджета для компенсации понесенных расходов, подчеркнули в Минфине.





Окончательная оценка доходов и расходов будет произведена после окончания Европейских игр.





Напомним, вскоре после того как осенью 2016 года Беларусь получила право провести II Европейские игры, Александр Лукашенко заявил, что надо будет затратить на подготовку и проведение соревнований «где-то под 50 млн долларов». «Это слезы для страны. А может, и того не надо: европейцы сказали, что помогут», — сказал Лукашенко.





Но в феврале 2019 года выяснилось, что европейцы не сильно помогли. «По контракту были обязательства (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», — сказал премьер-министр Сергей Румас на встрече с президентом ЕОК Янезом Кочиянчичем.









Кто значится спонсорами мультиспортивного форума?





Премиум-партнер — «Беларуськалий», национальные партнеры — «Белтелеком», Беларусбанк, «Белшина», МТЗ, МТС, «Криница», Минский часовой завод «Луч».





Официальные поставщики — «Велком», «Евроторг», «Слодыч», Приорбанк, «Топтышка», «Деловая сеть» и другие.





Поддержку оказали китайская СИТИК, производители напитков «Кока-Кола» и «Минская-4», презервативов «Индиго», школа иностранных языков «Стримлайн», «Агат», «Софтклуб», говорится на сайте Игр.



