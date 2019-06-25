В четверг, 27 июня, стартуют продажи билетов. Стоимость билетов варьируется от 4 до 14 рублей в зависимости от секторов. В продаже есть квитки по 4, 8, 10 и 14 рублей.
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БАТЭ объявил стоимость билетов на первый матч нового сезона Лиги чемпионов
26.06.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В четверг, 27 июня, стартуют продажи билетов. Стоимость билетов варьируется от 4 до 14 рублей в зависимости от секторов. В продаже есть квитки по 4, 8, 10 и 14 рублей.
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Борисовский клуб сыграет против польского «Пяста».
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