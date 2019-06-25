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БАТЭ объявил стоимость билетов на первый матч нового сезона Лиги чемпионов

26.06.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ объявил стоимость билетов на первый матч нового сезона Лиги чемпионов
Фото из открытых источников

БАТЭ объявил стоимость билетов на первый матч нового сезона Лиги чемпионов «Мешки» и «батоны». Какие прозвища дают футбольным командам?
В среду, 10 июля, на «Борисов-Арене» состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/2020, в котором белорусский ФК БАТЭ сыграет против польского «Пяста». Начало игры – в 20.00.

В четверг, 27 июня, стартуют продажи билетов. Стоимость билетов варьируется от 4 до 14 рублей в зависимости от секторов. В продаже есть квитки по 4, 8, 10 и 14 рублей.

 
 
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Борисовский клуб сыграет против польского «Пяста».
 
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