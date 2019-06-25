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В Беларуси уклонистам от армии планируют ограничить выезд за границу

26.06.2019 15:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси уклонистам от армии планируют ограничить выезд за границу
Фото из открытых источников

Законопроект в парламенте представлял министр обороны Андрей РАВКОВ. Он посетовал на снижение количества призывных ресурсов в связи с демографической ситуацией в стране, ухудшение здоровья юношей, а также большое количество отсрочек, которые сейчас действуют, пишет TUT.by.

«В условиях достаточности призывных ресурсов Министерство обороны всегда шло навстречу предложениям о предоставлении отсрочек тем или иным категориям граждан. Теперь же настало время поддержать предложение силовых структур, ведь это напрямую связано с обеспечением безопасности страны», – сказал министр.

В Беларуси уклонистам от армии планируют ограничить выезд за границу Правила отсрочки от призыва для продолжения образования могут измениться

По словам главы ведомства, новый закон позволит призвать дополнительно приблизительно до 1,5−2 тыс. человек в весенний призыв и до 3 тыс. в осенний призыв − это 10−15% всех, кто подлежит призыву.

Важное объяснение от министра: временно ограничивать право на выезд из страны будут не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

«Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд», − объяснил Андрей Равков процедуру.

Среди других важных изменений то, что отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз. Кроме того, призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения.

За законопроект об «отсрочках» проголосовало 87 депутатов, против 6, не голосовало − 7. Документ принят в первом чтении, планируется, что в пятницу, 28 июня, его примут во втором чтении.

В Беларуси уклонистам от армии планируют ограничить выезд за границу
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