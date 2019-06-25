Возможность приглашения клубов из Беларуси и Казахстана в чемпионат России по футболу поддержали в Госдуме

Источник материала: Tut.by

Возможное включение футбольных клубов из Беларуси, Армении и Казахстана в число участников футбольной российской премьер-лиги (РПЛ) пойдет на пользу всем. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.



Фото: ФК "Динамо" (Минск)

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21. Это решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза (РФС) после анализа последствий расширения рабочей группой. В среду президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что расширение РПЛ возможно за счет приглашения состоятельных клубов из Беларуси, Казахстана или Армении. Президент РФС Александр Дюков допустил возможность расширения РПЛ с сезона-2020/21, вместе с тем отметив, что приглашение зарубежных команд — это «лишь одна из многих идей».

— Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Беларуси, Армении, Казахстана. На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом — КХЛ (Континентальная хоккейная лига — прим. ТАСС), где играют команды из Казахстана и Беларуси. К тому же болельщики говорят на русском языке, — сказал Дегтярев.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, а в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.

Новый формат лимита на легионеров направлен на укрепление конкуренции

Также Дегтярев положительно высказался по поводу решения об изменении формата лимита на легионеров в чемпионате России с сезона-2020/21. Согласно ему, клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов, при этом будет отсутствовать ограничение числа легионеров, одновременно находящихся на футбольном поле. С лета 2015 года в чемпионате России действует лимит в формате «6+5» — одновременно участие в игре могут принимать не более шести футболистов из-за рубежа, а их количество в заявке не ограничено.

— Вопрос увеличения лимита на легионеров заранее обсуждался спортивным сообществом, была выработана позиция. Решение направлено на укрепление здоровой конкуренции. Есть аргументы в пользу и против лимита. Лично склоняюсь в сторону сторонников отмены лимита — пусть наши игроки конкурируют, добиваются, доказывают свою состоятельность, превосходят противника на голову, — отметил председатель профильного комитета.

Бывший глава Белорусской федерации футбола Григорий Федоров в 2014 году в в интервью Tribuna.com признавался, что Александр Лукашенко еще в конце 1990-х годов просил его узнать о возможности участия минского «Динамо» в чемпионате России. Но президент ФИФА Йозеф Блаттер тогда отметил, что это возможно лишь в случае объединения государств Беларуси и России.