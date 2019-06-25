Минский метрополитен изменил график работы в ночь с 29 на 30 июня

Источник материала: Аргументы и факты

Минский метрополитен объявил об изменении графика работы в ночь с 29 на 30 июня. В частности, поезда «подземки» будут перевозить пассажиров не до 2.30, как планировалось изначально, а до 2.00. При этом станции «Первомайская», «Купаловская» и «Октябрьская» будут закрыты на вход в 1.40, остальные – в 1.30.

Напомним, в связи с проведением в Минске II Европейских игр, столичный метрополитен ранее изменил график работы. К примеру, в некоторые дни соревнований метро стало работать до 4 часов утра.

После окончания соревнований, 1 июля, метро перейдет на привычный график. Двери «подземки» будут открываться в 5.30, а закрываться – в 0.40.