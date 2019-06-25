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В Дубровно состоялось заложение капсулы мира

26.06.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровно состоялось заложение капсулы мира

Сегодня Дубровенщина празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Девять месяцев по террирории нашего района проходила линия фронта. А 23 июня 1943 года началась освободительная операция “Багратион”. О тяжести боев на рубежах Дубровенского района говорит тот факт, что к 2019 году установлены имена 41 454 воинов Красной Армии, погибших от ран или пропавших без вести в боях на Дубровенщине.


В Дубровно состоялось заложение капсулы мира


В Дубровно состоялось заложение капсулы мира

Их память почтили на митинге в парке Воинской славы. Там же прошло заложение капсулы мира. Горсти земли со всех воинских захоронений района председатели сельских Советов депутатов ссыпали в капсулу, которую торжественно передали на хранение в краеведческий музей г.Дубровно.
На митинге были вручены юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» тем, кто внес весомый вклад в дело увековечения памяти о народном подвиге и установление имен погибших воинов.


В Дубровно состоялось заложение капсулы мира

Затем участники митигна возложили цветы к стелле в честь воинских подразделений, которые участвовали в освобождении Дубровно.


В Дубровно состоялось заложение капсулы мира


В Дубровно состоялось заложение капсулы мира

 
 
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Сегодня Дубровенщина празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Девять месяцев по террирории нашего района проходила линия фронта. А 23...
 
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