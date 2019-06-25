Сегодня работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





В органах прокуратуры никогда не встретишь случайных людей,ведь к прокурорским работникам в нашей стране предъявляются особые требования: на службу принимаются только граждане Республики Беларусь, имеющие высшее юридическое образование, обладающие необходимыми профессиональными и моральными качествами, а также отвечающие всем требованиям, предусмотренным законодательством о государственной службе. Прокуратура непосредственно координирует деятельность по борьбе с преступностью и коррупцией, являясь, таким образом, не карающим органом, а правозащитным. Фактически деятельность прокуратуры касается нас всех — она защищает права и свободы граждан страны. В Дубровенском районе эту благородную миссию выполняет коллектив прокуратуры, возглавляет который советник юстиции Михаил ПАТЕЕВ.

Сфера деятельности — всеобъемлющая

На сегодняшний день штат прокуратуры Дубровенского района состоит из 3 прокурорских работников и 3 работников прокуратуры. Их задача — обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. Прокурорские работники поддерживают обвинение в суде. Также на них возложен надзор за исполнением законов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных решений по уголовным, гражданским делам и делам об админи-стративных правонарушениях. Выполняют задачи по обеспечению конституционных прав граждан, следят за исполнением законодательства о профилактике правонарушений, о несовершеннолетних и молодежи, антикоррупционного законодательства и других нормативных правовых актов. Иными словами, сфера прокурор¬ского влияния распространяется на все стороны нашей жизни.

Под неустанным контролем

К сожалению, за 5 месяцев текущего года в Дубровенском районе за счет краж имущества граждан отмечается рост количества совершенных преступлений с 63 (за аналогичный период 2018 года) до 83. Однако почти вдвое уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжких телесных повреждений. Зафиксировано меньше угонов автотранспорта. Изнасилований, разбоев, вымогательств и преступлений, совершенных несовершеннолетними, не было в районе вовсе. Безусловно, все это — благодаря тесному взаимодействию прокуратуры с другими правоохранительными органами, заинтересованными службами и субъектами профилактики правонарушений.

— Будем прилагать все усилия по выработке и реализации комплексных совместных мер как со стороны право-охранительных структур, так и органов исполнительной власти, иных социальных институтов для обеспечения законности и правопорядка в районе, сокращения уровня преступности, ее профилактики, недопущению незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности, обеспечению неотвратимости наказания за совершенные преступления, — отмечает Михаил Патеев. — На переднем крае прокурорской работы будет также борьба с коррупцией, повышение раскрываемо¬сти преступлений, возмещение причиненного государству и гражданам ущерба в результате неправомерных действий, повышение эффективности работы с обращениями граждан.

Молодой и сплоченный

Коллектив прокуратуры Дубровенского района сравнительно небольшой, но крепкий, сплоченный и довольно молодой. Работников объединяют честность, принципиальность и профессионализм. Такие качества — неотъемлемое требование ко всем, кто решил посвятить свою жизнь служению закону. Каждый прокурорский работник чувствует высокую личную ответственность за порученный участок.

— Я и мои сотрудники начинаем день с изучения оперативной информации о происшествиях за сутки, — рассказывает Михаил Александрович. — Это все заявления и сообщения, поступившие в течение суток в РОВД. После этого каждый прокурорский работник докладывает, над чем планирует работать. Бесспорно, одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является работа с обращениями, посредством которой прокуроры оперативно устраняют нарушенные права и свободы граждан и юридических лиц, субъектов хозяйствования.

Бывают случаи, когда граждане обращаются в прокуратуру практически по любым порой совершенно нелепым вопросам. И хотя они не в компетенции прокуратуры, ее работники стараются максимально способствовать решению проблем жителей района.

— В целом в методах работы мы не стоим на месте и постоянно совершенствуемся, — констатирует прокурор. — Ежегодно стараемся внедрять более прогрессивные методы.

Принципиально и честно

Свою карьеру Михаил Патеев начинал с должности помощника прокурора Бешенковичского района, потом работал помощником и старшим помощником прокурора Толочинского района, заместителем прокурора Лепельского района, прокурором Городокского района.

Приказом Генерального прокурора Республики Беларусь с 9 января 2017 г. назначен на должность прокурора Дубровенского района. Здесь осуществляет общее руководство прокуратурой района, обобщение и анализ состояния законности и правопорядка в районе, планирование работы прокуратуры, организацию взаимодействия прокуратуры района с правоохранительными и контролирующими органами, судом, местными исполнительными и распорядительными органами, координацию деятельности правоохранительных органов района по борьбе с преступностью и коррупцией, надзор за осуществлением следствия, законностью и обоснованностью возбуждения, приостановления, прекращения, полнотой расследования уголовных дел следователями, изучение уголовных дел, переданных в прокуратуру района для направления в суд и направление их в суд.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей поощрялся прокурором Витебской области, начальником управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области, Бешенковичским районным исполнительным комитетом.

Михаил Александрович признается, что прокурорская работа очень ответственная, поскольку в центре ее — человеческие судьбы. Она построена на принципиальности, кристальной честности, оперативности и доброжелательном отношении к людям.

— Когда удается помочь человеку восстановить справедливость, получаешь моральное удовлетворение, — говорит прокурор.

За годы работы у Михаила Патеева выработалась привычка всегда приходить на службу раньше начала рабочего дня.

—Делаю это не потому, что не справляюсь с обязанностями в течение отведенного времени, — к работе тоже нужно подготовиться, — констатирует прокурор. — Планирование считаю неотъемлемой частью трудового процесса. Каждое утро начинаю с того, что ставлю перед собой задачи, которые необходимо выполнить, а также с изучения оперативных сводок и анализа сделанного накануне, чтения документов.

Есть у Михаила Патеева и хобби — плавание, тяжелая атлетика. Эти увлечения помогают расслабиться после напряженного рабочего дня.







Строгость и обаяние: женское лицо неженской профессии

Обаятельные, живые, улыбчивые… Весь их вид моментально развенчивает обывательское мнение, что женщина в прокуратуре — это обязательно сверхстрогость и крайняя сдержанность эмоций. Знакомьтесь: заместитель прокурора района, младший советник юстиции Оксана КУЛЕШОВА и помощник прокурора района, юрист 2 класса Ксения ПОЦКАЛЕВА.

Оксана Кулешова проходит службу в органах прокуратуры Витебской области с 2012 г., работала в должности помощника прокурора Дубровенского района, приказом Генерального прокурора Республики Беларусь от 13 ноября 2017 г. назначена заместителем прокурора Дубровенского района. На нее возложены надзор за законностью судебных решений по уголовным и гражданским делам, анализ судебной практики, подготовка заявлений в суды, ведение систематизации законодательства, своевременное информирование оперативного состава прокуратуры района об изменениях и дополнениях в действующие нормативные правовые акты, а также надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи.

Леди в погонах уверена, что прокурорским работникам в первую очередь необходимы такие качества, как высокий интеллект, аналитическое мышление, цепкая память, эмоциональная устойчивость, а также незыблемая вера в свои силы.

—И каждый из моих коллег четко понимает, что должен быть для других примером порядочности, честности и справедливости, — рассуждает Оксана Кулешова.

Ксения Поцкалева добавляет, что работник прокуратуры должен быть еще и психологом.

—Психологию я изучала на юридическом факультете в ВГУ им. П.М.Машерова, но, понятно, психологическая зоркость развивается с практикой, в ходе ежедневного общения учишься находить общий язык с разными людьми. К нам на прием может прийти вспыльчивый, агрессивно настроенный человек. И нужно успокоить его, расположить к себе, позитивному общению.

Ксения работала помощником и старшим помощником прокурора Толочинского района, приказом прокурора Витебской области от 21 ноября 2017 г. назначена на должность помощника прокурора Дубровенского района. В прокуратуре района осуществляет надзор за исполнением законодательства и законностью правовых актов, надзор за исполнением законодательства о борьбе с коррупцией в государственных органах, организациях, учреждениях и на предприятиях района.

Конечно же, профессия накладывает отпечаток на характер. В «железных» леди она отточила высокое чувство ответственности абсолютно ко всему. А также строгую самодисциплину. Также профессия помогает сплотиться как в работе, так и в повседневной жизни. Общее увлечение Оксаны и Ксении — велоспорт.

В тему

26 июня — день благодарности тем, кто посвятил всю жизнь служению своей стране, день искренних пожеланий счастья, здоровья, гармонии, стабильности, успехов на трудовом поприще всем-всем работникам прокуратуры, их семьям.

—Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником уважаемых ветеранов и сотрудников органов прокуратуры! — говорит Михаил Патеев. — Будьте всегда компетентны и профессиональны, и тогда рядом будет большой успех и настоящее счастье в жизни. Уверен, совместными скоординированными действиями мы добьемся эффективных результатов в борьбе с преступностью, соблюдении правопорядка, защите прав граждан.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.