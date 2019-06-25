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Драматург Алексей Дударев привез в Дубровно спектакль «Не покидай меня»

26.06.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Драматург Алексей Дударев привез в Дубровно спектакль «Не покидай меня»

Имя Алексея Дударева знакомо не одному поколению, и неважно, завсегдатай ли вы библиотек, любитель хорошего кино или страстный поклонник театральных вечеров — творчество Алексея Ануфриевича пронизывает все основные пласты нашей культуры. Хотя мало кто знает, что мы могли лишиться Дударева-драматурга, потому что с самого детства его заветной мечтой было стать офицером.
«Мне было все равно кем — летчиком или танкистом. Главное — носить погоны», — говорил Алексей Ануфриевич в одном из своих интервью. Но военной карьеры ему сделать было не суждено, хотя Алексей Дударев служил в армии, а после демобилизации поступил на курсы офицеров запаса. Тем не менее, военнослужащие и сама война стали лейтмотивом всего его творчества. Истоки глубокого понимания и восприятия этой величественной профессии и ужасающего явления человеческого бытия следует искать в детстве Алексея Дударева. Родители Алексея Ануфриевича видели Отечественную войну своими глазами, отец-фронтовик много рассказывал о ней, да и земля, на которой рос Алексей Дударев, сама по себе является символом боевой славы: родился он в деревне Клены Дубровенского района.
—В основном я пишу на военную тему. Почему? Тема Великой Отечественной войны в нашей стране — незаживающая рана, каждый третий белорус погиб. Это наш крест, — считает Алексей Ануфриевич. — Мы все этот крест на себе несем. И не важно, легкая вам судьба выпала или тяжелая. Мой крест — мои произведения, — убежден он.
Дорога к ним у Алексея Дударева была непростой. Окончив школу, как и большинство советских юношей, он решил получать рабочую специальность, поэтому и поступил в Новополоцкое профессионально-техническое училище нефтяников. Одно время будущий драматург работал монтером связи, слесарем, но уже в то время чувствовал непреодолимое влечение к театру. Однако пробовать силы в писательстве Алексей Ануфриевич пока не спешил, отдав предпочтение актерскому мастерству.
В 1976 году он окончил Белорусский театрально-художественный институт, играл на сцене. И в тот же период работал помощником главного режиссера по литературной части Белорусского республиканского театра юного зрителя. Творческие способности молодого актера говорили сами за себя, карьера по¬шла в гору — Алексей Дударев перешел на телевидение. А в 1979 году вышел в свет его первый сборник рассказов «Святая птушка». Всенародную любовь Алексею Дудареву принесли пьесы «Рядовые», «Вечер», «Ким», «Черная панна Несвижа», «Порог» и фильм «Белые Росы», снятый по его сценарию. Высокая оценка работы Алексея Ануфриевича отражена и в присвоенных наградах: лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат премии Союзного государства в области литературы.
Одно из последних произведений Алексея Дударева — пьеса «Не покидай меня». Это драматическая баллада, основанная на реальных событиях, возвращает нас на Дубровенщину 1944 года. По сюжету в командование капитану Михасеву поступает спецподразделение из четырех девушек-подростков.
Ценой собственной жизни они должны выполнить ответственное задание в тылу врага: вызвать огонь на себя ради успеха наступательной операции. Перед надвигающейся опасностью командир и его подразделение становятся одной семьей, и через их личную трагедию Алексей Дударев показал общую трагедию всего молодого поколения, оказавшегося в центре боевых действий.


Драматург Алексей Дударев привез в Дубровно спектакль «Не покидай меня»

Спектакль «Не покидай меня» Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Драматического театра Белорусской Армии», с которым Алексей Дударев сотрудничает с момента основания в 2003 году,  был показан на сцене районного Дома культуры в рамках XXVI Международного фестиваля «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». 

 
 
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Имя Алексея Дударева знакомо не одному поколению, и неважно, завсегдатай ли вы библиотек, любитель хорошего кино или страстный поклонник театральных
 
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