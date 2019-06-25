ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор отмечает увеличение нелегального провоза говядины с территории Беларуси

26.06.2019 17:11 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россельхознадзор отмечает увеличение нелегального провоза говядины с территории Беларуси

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза мясного сырья через российско-белорусский участок административной границы в Смоленской области.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, в июне текущего года силами мобильных групп было задержано четыре транспортных средства, ввозивших сырое мясо общим весом более 13,5 тонны без ветеринарных документов.

При этом на текущей неделе оперативными сотрудниками Смоленской таможни было приостановлено три микроавтобуса, двигавшихся в обход официальных пунктов учета, в которых в антисанитарных условиях находилось более 10,5 тонны мяса говядины.

Ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что перевозка сырья осуществлялась без каких-либо документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, а также с нарушением температурных режимов транспортировки.

После завершения всех проверочных мероприятий принято решение подвергнуть данные грузы процедуре денатурации и вернуть на сопредельную территорию, а виновных лиц привлечь к административной ответственности.

При этом в 2019 году в Смоленской области уже денатурировано и утилизировано более 26 тонн мяса неизвестного происхождения, ввозимого со стороны Беларуси с грубыми нарушениями ветеринарных требований.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза мясного сырья через...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лесик попробовал себя в роли корреспондента СТВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика