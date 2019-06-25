Россельхознадзор отмечает увеличение нелегального провоза говядины с территории Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечает увеличение количества попыток нелегального ввоза мясного сырья через российско-белорусский участок административной границы в Смоленской области.

Как сообщили "Ежедневнику" в Россельхознадзоре, в июне текущего года силами мобильных групп было задержано четыре транспортных средства, ввозивших сырое мясо общим весом более 13,5 тонны без ветеринарных документов.

При этом на текущей неделе оперативными сотрудниками Смоленской таможни было приостановлено три микроавтобуса, двигавшихся в обход официальных пунктов учета, в которых в антисанитарных условиях находилось более 10,5 тонны мяса говядины.

Ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что перевозка сырья осуществлялась без каких-либо документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, а также с нарушением температурных режимов транспортировки.

После завершения всех проверочных мероприятий принято решение подвергнуть данные грузы процедуре денатурации и вернуть на сопредельную территорию, а виновных лиц привлечь к административной ответственности.

При этом в 2019 году в Смоленской области уже денатурировано и утилизировано более 26 тонн мяса неизвестного происхождения, ввозимого со стороны Беларуси с грубыми нарушениями ветеринарных требований.