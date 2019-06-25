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Гостиная, кухня и спальня. Шведская «однушка», где для зонирования даже не понадобились стены
Источник материала: Tut.by
В Беларуси студии начали строить относительно недавно. Небольшие по площади квартирки считаются хорошим стартом в качестве первого собственного жилья. Правда, самостоятельно и при этом грамотно разграничить пространство выходит не у всех. И если есть возможность поработать с дизайнером, то хорошо. А если нет? На самом деле можно и самим все организовать, были бы удачные примеры. Один такой мы подсмотрели в шведской квартире-студии, в которой хозяева так все грамотно обустроили, что обошлось даже без стен.
Квартира-студия находится, а в малоэтажной застройке города Умео, расположенного в северной части Швеции. Общая площадь жилья — 42 квадратных метра.
Хозяева оставили открытую планировку, а пространство, вместо стен, разграничили мебелью.
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Отличный пример, как обойтись без возведения стен, когда надо разграничить пространство.
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