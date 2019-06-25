Гостиная, кухня и спальня. Шведская «однушка», где для зонирования даже не понадобились стены

Источник материала: Tut.by

В Беларуси студии начали строить относительно недавно. Небольшие по площади квартирки считаются хорошим стартом в качестве первого собственного жилья. Правда, самостоятельно и при этом грамотно разграничить пространство выходит не у всех. И если есть возможность поработать с дизайнером, то хорошо. А если нет? На самом деле можно и самим все организовать, были бы удачные примеры. Один такой мы подсмотрели в шведской квартире-студии, в которой хозяева так все грамотно обустроили, что обошлось даже без стен.



Фото: maklarringen.se

Квартира-студия находится, а в малоэтажной застройке города Умео, расположенного в северной части Швеции. Общая площадь жилья — 42 квадратных метра.



Фото: maklarringen.se

Хозяева оставили открытую планировку, а пространство, вместо стен, разграничили мебелью.



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se