«Это был незабываемый вечер». Участники республиканского бала выпускников делятся впечатлениями о звездах, мечтах и знаковой встрече

Источник материала: Вороновская газета





Республиканский бал собрал лучших выпускников высших учебных заведений страны. Отличники учебы, победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов – побывать на торжестве довелось 16 ребятам из Гродненской области. Программа для выпускников была подготовлена насыщенная: в первый день они встретились с представителями различных министерств и стали свидетелями победы белорусского батутиста Владислава Гончарова на II Европейских играх, а дальше их ожидало, собственно, само торжество – восьмичасовое, роскошное, запоминающееся на всю жизнь. Сегодня выпускники гродненских вузов, побывавшие на республиканском балу, готовы поделиться своими эмоциями от поездки, а заодно и дальнейшими планами.





Полина Курбатова, выпускница факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

– Это был незабываемый вечер, он превзошел все мои ожидания. Еще с первого дня своей студенческой жизни я мечтала, что однажды попаду на этот бал. И мечта сбылась. Нас ожидала очень насыщенная программа. В первый день поездки удалось побывать на II Европейских играх, поболеть с трибун мультиспортивного форума за наших спортсменов. Это был финал соревнований по прыжкам на батутах. Очень переживали за Владислава Гончарова и испытали невероятную гордость, когда он взошел на пьедестал. Второй день оказался не менее богатым на эмоции. Готовиться к балу мы с девочками начали с самого утра – прически, макияж, платья. Хотелось быть неотразимыми! Все очень волновались. Незадолго до самого мероприятия я узнала, что мне будут вручать благодарность Президента. Переполняла радость – ведь это так почетно и престижно. Впереди у меня много планов. С первого курса я активно занимаюсь научной деятельность, углубленно изучаю технологии блокчейна и облачные технологии – в моем списке порядка 28 научных публикаций. Но останавливаться на этом не хочу, буду поступать в магистратуру. Вместе с тем уже со второго курса совмещаю учебу с работой в одной из IT-компаний. Конечно, продолжу совершенствоваться и расти как профессионал.





Евгений Довгач, выпускник медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета:

– Почувствовал невероятную атмосферу праздника. Бал длился около восьми часов. Для нас подготовили очень яркую насыщенную программу: на сцене выступали известные белорусские и российские артисты – Александр Солодуха, Алена Ланская, Тео, Юлианна Караулова. Такое внимание очень приятно. Все мы сидели за одним столом, знакомились, общались, делились планами на будущее, с некоторыми даже обменялись контактами, чтобы не потерять связь. Очень интересно общаться с ребятами, которые уже достигли определенных успехов в самых разных сферах – в любом случае узнаешь что-то новое, делишься своими мыслями, своими идеями. Впереди меня ждет еще год интернатуры, затем работа в областной психоневрологической больнице «Островля» Лидского района – по специальности я врач-психотерапевт. Хочется поскорее приступить к работе: все-таки это профессия, о которой я всегда мечтал.





Александр Свирида, выпускник агрономического факультета Гродненского государственного аграрного университета:

– Не каждый день удается побывать на таком мероприятии, это память на всю оставшуюся жизнь. Приглашение на республиканский бал выпускников – само по себе целое событие. Помню, я был в дороге, когда позвонили из деканата факультета и сказали, что у меня есть возможность поехать туда. В тот момент я немного придремал, а когда услышал новость – сразу спохватился, шел потом домой и улыбался сам себе, сразу рассказал родителям. Они, конечно, обрадовались. Программа была насыщенной, думаю, каждый со мной согласится. В первый день мы побывали на II Европейских играх, а еще пообщались с министрами в формате «открытого микрофона». Каждый мог задать интересующий его вопрос. Конечно, услышать вживую поздравление и напутственное слово Президента – многое значит. Обращаясь к нам, он сказал, что все, что мы имеем сегодня, – это заслуга наших родителей и педагогов. Мне очень запомнились эти слова, потому что я полностью с ними согласен. Сейчас, после получения диплома бакалавра в самую пору задуматься о поступлении в магистратуру. Хочу продолжить обучение, а затем меня ждет распределение, думаю, начну свой профессиональный путь с одного из сельскохозяйственных предприятий области.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/