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«Это был незабываемый вечер». Участники республиканского бала выпускников делятся впечатлениями о звездах, мечтах и знаковой встрече
26.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Республиканский бал собрал лучших выпускников высших учебных заведений страны. Отличники учебы, победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты специальных фондов – побывать на торжестве довелось 16 ребятам из Гродненской области. Программа для выпускников была подготовлена насыщенная: в первый день они встретились с представителями различных министерств и стали свидетелями победы белорусского батутиста Владислава Гончарова на II Европейских играх, а дальше их ожидало, собственно, само торжество – восьмичасовое, роскошное, запоминающееся на всю жизнь. Сегодня выпускники гродненских вузов, побывавшие на республиканском балу, готовы поделиться своими эмоциями от поездки, а заодно и дальнейшими планами.
Полина Курбатова, выпускница факультета математики и информатики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
– Это был незабываемый вечер, он превзошел все мои ожидания. Еще с первого дня своей студенческой жизни я мечтала, что однажды попаду на этот бал. И мечта сбылась. Нас ожидала очень насыщенная программа. В первый день поездки удалось побывать на II Европейских играх, поболеть с трибун мультиспортивного форума за наших спортсменов. Это был финал соревнований по прыжкам на батутах. Очень переживали за Владислава Гончарова и испытали невероятную гордость, когда он взошел на пьедестал. Второй день оказался не менее богатым на эмоции. Готовиться к балу мы с девочками начали с самого утра – прически, макияж, платья. Хотелось быть неотразимыми! Все очень волновались. Незадолго до самого мероприятия я узнала, что мне будут вручать благодарность Президента. Переполняла радость – ведь это так почетно и престижно. Впереди у меня много планов. С первого курса я активно занимаюсь научной деятельность, углубленно изучаю технологии блокчейна и облачные технологии – в моем списке порядка 28 научных публикаций. Но останавливаться на этом не хочу, буду поступать в магистратуру. Вместе с тем уже со второго курса совмещаю учебу с работой в одной из IT-компаний. Конечно, продолжу совершенствоваться и расти как профессионал.
Евгений Довгач, выпускник медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета:
– Почувствовал невероятную атмосферу праздника. Бал длился около восьми часов. Для нас подготовили очень яркую насыщенную программу: на сцене выступали известные белорусские и российские артисты – Александр Солодуха, Алена Ланская, Тео, Юлианна Караулова. Такое внимание очень приятно. Все мы сидели за одним столом, знакомились, общались, делились планами на будущее, с некоторыми даже обменялись контактами, чтобы не потерять связь. Очень интересно общаться с ребятами, которые уже достигли определенных успехов в самых разных сферах – в любом случае узнаешь что-то новое, делишься своими мыслями, своими идеями. Впереди меня ждет еще год интернатуры, затем работа в областной психоневрологической больнице «Островля» Лидского района – по специальности я врач-психотерапевт. Хочется поскорее приступить к работе: все-таки это профессия, о которой я всегда мечтал.
Александр Свирида, выпускник агрономического факультета Гродненского государственного аграрного университета:
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«Это был незабываемый вечер». Участники республиканского бала выпускников делятся впечатлениями о звездах, мечтах и знаковой встрече
Республиканский бал собрал лучших выпускников высших учебных заведений страны. Отличники учебы, победители международных олимпиад и конкурсов, лауреаты...
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