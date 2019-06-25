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Белорусскому борцу Мураду Гайдарову вручили «серебро» Олимпийских игр-2008

26.06.2019 18:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусскому борцу Мураду Гайдарову вручили «серебро» Олимпийских игр-2008
Денис Костюченко / БЕЛТА

Представителю Беларуси по вольной борьбе Мураду Гайдарову вручили серебряную медаль Олимпийских игр-2008. Торжественная церемония состоялась 26 июня в минском Дворце спорта во время турнира по борьбе в рамках II Европейских игр, пишет БЕЛТА.

Белорусскому борцу Мураду Гайдарову вручили «серебро» Олимпийских игр-2008 Анастасии Прокопенко вручили бронзовую олимпийскую медаль Пекина-2008

На Олимпийских играх-2008 в Пекине Мурад Гайдаров завоевал бронзовую награду в весовой категория до 74 кг, но в результате перепроверки допинг-проб узбекского атлета Сослана Тигиева, который стал вторым, Международная федерация борьбы приняла решение передать серебряную медаль белорусскому атлету.

Отметим, что это не первый случай, когда белорусский спортсмен спустя годы получает олимпийскую медаль. Так, в сентябре 2018 года спустя 10 лет после Игр в Пекине «бронзу» получила представительница современного пятиборья Анастасия Прокопенко. В 2008 году на Олимпиаде наша спортсменка заняла четвертое место, но по итогам перепроверки допинг-проб в анализах украинской спортсменки Виктории Терещук, взявшей тогда «бронзу», обнаружен запрещенный стероид туринабол. Украинку дисквалифицировали, а медаль вручили белоруске.

В то же время белорусы лишись многих наград Олимпийских игр прошлых лет в результате перепроверки допинг-проб. Среди них легкоатлеты Оксана Менькова, Надежда Остапчук, Андрей Михневич, Наталья Михневич, Иван Тихон, Ирина Ятченко, тяжелоатлеты Андрей Рыбаков, Анастасия Новикова, Марина Шкерманкова и Ирина Кулеша.

Белорусскому борцу Мураду Гайдарову вручили «серебро» Олимпийских игр-2008
Белорус получит «серебро» Олимпиады-2008 после дисквалификации соперника
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Представитель Беларуси сменил «бронзу» на «серебро» в результате дисквалификации соперника.
 
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