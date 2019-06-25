Под Минском пьяный «бесправник» сбил женщину с ребенком в коляске

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, происшествие произошло 25 июня в деревне Михановичи Минского района. Женщина гуляла по одной из улиц с ребенком в коляске.

В попутном направлении двигался автомобиль Ford. По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, водитель «легковушки» сбил женщину и ребенка и скрылся с места ДТП.

В результате происшествия двухлетняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована, ее мать не пострадала.

Сотрудники ГАИ быстро нашли нарушителя. Мужчину задержали прямо на пороге своего дома. По информации ведомства, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение. В данный момент решается, какое наказание понесет мужчина за преступление.