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Под Минском пьяный «бесправник» сбил женщину с ребенком в коляске

26.06.2019 17:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Минском пьяный «бесправник» сбил женщину с ребенком в коляске
Фото: ГАИ УВД Миноблисполкома / TUT.by

Как стало известно, происшествие произошло 25 июня в деревне Михановичи Минского района. Женщина гуляла по одной из улиц с ребенком в коляске.

Под Минском пьяный «бесправник» сбил женщину с ребенком в коляске В Осиповичах бесправник сбил четырехлетнего ребенка

В попутном направлении двигался автомобиль Ford. По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, водитель «легковушки» сбил женщину и ребенка и скрылся с места ДТП.

В результате происшествия двухлетняя девочка получила различные травмы и была госпитализирована, ее мать не пострадала.

Сотрудники ГАИ быстро нашли нарушителя. Мужчину задержали прямо на пороге своего дома. По информации ведомства, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он никогда не получал водительское удостоверение. В данный момент решается, какое наказание понесет мужчина за преступление.

 
 
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Инцидент произошел вечером 25 июня в деревне Михановичи Минского района.
 
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