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Концерты выходного дня — расписание

26.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Каждое воскресенье на летней эстраде детского парка в Дзержинске проходят концерты выходного дня.

Каждое воскресенье на летней эстраде детского парка Дзержинска проходят концерты выходного дня.

Начало: в 16.00

До конца лета на сцене вы сможете лицезреть выступления следующих коллективов:

30 июня — заслуженный ансамблю народной музыки «Спадчына», хор ветеранов «Верасень» Дзержинского ГДК;

7 июля — Скирмантовский дом культуры;

14 июля — Боровской дом культуры;

21 июля — Черниковщинский дом культуры;

28 июля — Боровиковский и Томковичский дом культуры;

4 августа — Волмянский дом культуры;

11 августа — Черкасский дом культуры, вокальный ансамбль «Надежда» ф-ла ДР ТЦСОН в г. Фаниполь;

18 августа — Путчинский центр культуры и досуга, Заболотский дом культуры;

25 августа — Дзержинский городской дом культуры.


 
 
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Каждое воскресенье на летней эстраде детского парка в Дзержинске проходят концерты выходного дня.
 
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