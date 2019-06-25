Концерты выходного дня — расписание

Каждое воскресенье на летней эстраде детского парка в Дзержинске проходят концерты выходного дня.
Каждое воскресенье на летней эстраде детского парка Дзержинска проходят концерты выходного дня.
Начало: в 16.00
До конца лета на сцене вы сможете лицезреть выступления следующих коллективов:
30 июня — заслуженный ансамблю народной музыки «Спадчына», хор ветеранов «Верасень» Дзержинского ГДК;
7 июля — Скирмантовский дом культуры;
14 июля — Боровской дом культуры;
21 июля — Черниковщинский дом культуры;
28 июля — Боровиковский и Томковичский дом культуры;
4 августа — Волмянский дом культуры;
11 августа — Черкасский дом культуры, вокальный ансамбль «Надежда» ф-ла ДР ТЦСОН в г. Фаниполь;
18 августа — Путчинский центр культуры и досуга, Заболотский дом культуры;
25 августа — Дзержинский городской дом культуры.