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ГПК: ввозить на территорию Беларуси букеты с головками мака запрещено

26.06.2019 18:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГПК: ввозить на территорию Беларуси букеты с головками мака запрещено
Фото из открытых источников

Представители ГПК решили напомнить, что перемещение через государственную границу стеблей с головками мака запрещено. Поводом к этому послужили пять подобных случаев, которые были выявлены с начала июня.

ГПК: ввозить на территорию Беларуси букеты с головками мака запрещено Сколько литров алкоголя можно купить в дьюти-фри?

В частности, наши соотечественники покупали на территории Украины в качестве оберега необычные букеты полевых цветов, в состав которых в том числе входили стебли с головками мака. По информации ГПК, граждане даже не догадывались, что перемещение через границу маковых «составляющих» подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством.

Меж тем, за подобные действия предусмотрена ответственность по ст.328-1 УК Республики Беларусь («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов»). Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Маковые головки были изъяты для проведения экспертизы. По ее результатам будет определено, к какому сорту относится растение – декоративному или опиумному, а также, придется ли привлекать граждан к ответственности. Пограничники рекомендуют во избежание недоразумений быть более внимательными при перемещении через государственную границу предметов для личного пользования и другого багажа.

 
 
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Госпогранкомитет напомнил, что за ввоз подобных растений в Беларусь предусмотрена уголовная ответственность.
 
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