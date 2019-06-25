В России на выставке «Армия-2019» показали наноразведчик. Похожий можно купить за 50 долларов

Источник материала: Tut.by

Пользователи Сети сочли, что беспилотник, представленный на выставке военных достижений «Армия-2019» как новая разработка, можно купить за небольшие деньги в интернете. Об этом пишет hi-tech.mail.ru.

Согласно сообщению ТАСС, беспилотник размером с ладонь позиционируется как наноразведчик. Представил новинку технополис «Эра».

Согласно информации от производителей, такие квадрокоптеры разрабатываются вместе с производителем высокотехнологичной электроники «Децима». Они могут доставлять крошечные грузы до 15 г, в том числе медицинские ампулы. Дальность их полета составляет до 2 км.

Однако пользователи Сети считают, что дрон, чрезвычайно похожий на этот квадрокоптер, можно заказать в интернете, и стоит он всего 30−50 долларов.



Фото: hi-tech.mail.ru



Фото: hi-tech.mail.ru