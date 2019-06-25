В России МТС поменял дизайн. Узнали, ждать ли изменений у нас

Источник материала: Tut.by

Недавно мобильный оператор МТС в России представил новый логотип и слоган — «Быть лучше каждый день». 42.TUT.BY узнал, стоит ли ожидать подобных изменений в Беларуси.





Напомним: новый визуальный стиль в российском МТС разработали вместе с британским агентством ASVK Consulting и российским BBDO Branding. Первая рекламная кампания с новым брендингом стартовала 24 июня 2019 года. Ее лицом остался актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Мы попросили МТС в Беларуси прокомментировать ситуацию и уточнить, ожидать ли подобных изменений у нас. В компании нам ответили: «СООО «Мобильные ТелеСистемы» является дочерней компанией ПАО «МТС» и сохранит собственное позиционирование и бренд-слоган «Повод стать ближе».

Проще говоря, проведение ребрендинга МТС в Беларуси не планируется.