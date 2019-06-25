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Страшное дело. В Минске пройдет фестиваль, где беларусов научат бороться со страхами
Источник материала: KYKY>
В Минске устроят важный и полезный фестиваль «Страшное дело»: гостей научат бороться с социальными страхами при общении с другими людьми.
В чем смысл?
Идея принадлежит образовательному центру «Фиальта». Он собрал активистов разных инициатив, чтобы те выступили перед публикой и рассказали, с каким трудностями сталкивались за все время своей работы. Организаторы ивента обеспокоены тем, что все вокруг говорят лишь об успехе и достижениях, в то время как страхи молодежи зачастую остаются за кадром. Поэтому речь пойдет именно об этом.
«Мне кажется, крутым инициативам по-прежнему не хватает видимости. А ведь они меняют общество, и своим примером вдохновляют других действовать. Например, наших гостей – будет чудесно, если кто-то из них организует что-то свое!» – подчеркнула Анна Агеева, которая работала над запуском фестиваля.
Мероприятие проведут в формате мастер классов. Вот список тем, которые поднимут спикеры:
Как поучаствовать?
«Страшное дело» запланировано на эту субботу, 29 июня. Время: с 13:00 до 23:00. Место: Галерея «Ў». Вход свободный, но лучше зарегистрироваться – это можно сделать по
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В Минске устроят важный и полезный фестиваль «Страшное дело»: гостей научат бороться с социальными страхами при общении с другими людьми. В чем смысл? Идея...
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