ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девочка из Слонима собрала окурки под балконами многоэтажки и показала их жильцам

26.06.2019 17:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Девочка из Слонима провела эксперимент: она собрала окурки жильцов одного дома, чтобы показать им, как много они мусорят. Ролик с результатами выложили на YouTube. Об этом сообщает «Слонимская газета».

Автор экологического «челлэнджа» – Настя Маркач. Девочка увидела, как соседи выбрасывают окурки из окон, и решила прибрать за ними. Она собрала три пакета мусора – 976 бычков, и разложила их по маркам сигарет. Подсчеты Настя записала на бумаге и вывесила на стенд у подъезда дома. Рядом прикрепила объявление: в нем юная беларуска попросила жильцов выбрасывать сигареты в пепельницы на балконах и «стать культурными людьми». Посмотрите, как протекал эксперимент:


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девочка из Слонима провела эксперимент: она собрала окурки жильцов одного дома, чтобы показать им, как много они мусорят. Ролик с результатами выложили на YouTube. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика