Названы 50 лучших ресторанов мира

В Сингапуре огласили результаты престижной ресторанной премии World’s 50 Best Restaurants.
Вечером 25 июня лучшие шефы мира, сливки ресторанной прессы и самые отъявленные гурманы, в буквальном смысле проедающие и пропивающие целые состояния, собрались в Marina Bay Sands (знаменитый сингапурский дом, три башни с лодкой на крыше), чтобы узнать, кто есть кто в ресторанном мире в ближайший год.
По случаю 120-летия главного партнера премии, San Pellegrino в топ попали не 50, а 120 заведений, пишет РБК. Кроме того, организаторы вывели из состязания главных звезд: все, кто хотя бы раз занимал первое место, автоматически выселяются на Олимп и в голосовании не участвуют. Быть дважды, трижды, а то и пять раз подряд лучшим рестораном мира больше нельзя. Великие Osteria Francescana, Eleven Madison Park, El Celler de Can Roca отныне вне конкурса.
Для России 2019 год оказался урожайным. В расширенную версию списка, то есть в разряд с 51 по 120 место попали сразу три ресторана, причем — впервые — не только московские. На 104 позиции — петербургский «Кококо» Игоря Гришечкина и Матильды Шнуровой. На 92 месте — ресторан Дмитрия Блинова и Рената Маликова Harvest, эксплуатирующий все модные тренды: экологичность, минималистичность, смещение акцента с мяса на овощи.
Самый известный в мире российский ресторан, долгожитель списка 50 Best (четвертый год подряд) и флагман новой русской гастрономии, White Rabbit в этом году поднялся еще на две строчки, заняв, казалось бы, немыслимое для русского шефа место — 13-е.
Главными же героями года названы братья Березуцкие. Их Twins Garden в прошлом году вошел в рейтинг на 72-й строчке. В этом году они поставили настоящий легкоатлетический рекорд, переместившись сразу на 19-е место.
Список лауреатов World's 50 Best Restaurants — 2019