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Названы 50 лучших ресторанов мира

26.06.2019 19:08 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Названы 50 лучших ресторанов мира

фото: rbk.ru

В Сингапуре огласили результаты престижной ресторанной премии World’s 50 Best Restaurants.

Вечером 25 июня лучшие шефы мира, сливки ресторанной прессы и самые отъявленные гурманы, в буквальном смысле проедающие и пропивающие целые состояния, собрались в Marina Bay Sands (знаменитый сингапурский дом, три башни с лодкой на крыше), чтобы узнать, кто есть кто в ресторанном мире в ближайший год.

По случаю 120-летия главного партнера премии, San Pellegrino в топ попали не 50, а 120 заведений, пишет РБК. Кроме того, организаторы вывели из состязания главных звезд: все, кто хотя бы раз занимал первое место, автоматически выселяются на Олимп и в голосовании не участвуют. Быть дважды, трижды, а то и пять раз подряд лучшим рестораном мира больше нельзя.  Великие Osteria Francescana, Eleven Madison Park, El Celler de Can Roca отныне вне конкурса.

Для России 2019 год оказался урожайным. В расширенную версию списка, то есть в разряд с 51 по 120 место попали сразу три ресторана, причем — впервые — не только московские. На 104 позиции — петербургский «Кококо» Игоря Гришечкина и Матильды Шнуровой. На 92 месте — ресторан Дмитрия Блинова и Рената Маликова Harvest, эксплуатирующий все модные тренды: экологичность, минималистичность, смещение акцента с мяса на овощи.

Самый известный в мире российский ресторан, долгожитель списка 50 Best (четвертый год подряд) и флагман новой русской гастрономии, White Rabbit в этом году поднялся еще на две строчки, заняв, казалось бы, немыслимое для русского шефа место — 13-е.

Главными же героями года названы братья Березуцкие. Их Twins Garden в прошлом году вошел в рейтинг на 72-й строчке. В этом году они поставили настоящий легкоатлетический рекорд, переместившись сразу на 19-е место.

Список лауреатов World's 50 Best Restaurants — 2019

  1. Mirazur, Ментона, Франция
  2. Noma, Копенгаген, Дания
  3. Asador Etxebarri, Ашпе, Испания
  4. Gaggan, Бангкок, Таиланд
  5. Geranium, Копенгаген, Дания
  6. Central, Лима, Перу
  7. Mugaritz, Сан-Себастьян, Испания
  8. Arpège, Париж, Франция
  9. Disfrutar, Барселона, Испания
  10. Maido, Лима, Перу
  11. Den, Токио, Япония
  12. Pujol, Мехико, Мексика
  13. White Rabbit, Москва, Россия
  14. Azurmendi, Ларрабесуа, Испания
  15. Septime, Париж, Франция
  16. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Париж, Франция
  17. Steirereck, Вена, Австрия
  18. Odette, Сингапур
  19. Twins Garden, Москва, Россия
  20. Tickets, Барселона, Испания
  21. Frantzén, Стокгольм, Швеция
  22. Narisawa, Токио, Япония
  23. Cosme, Нью-Йорк, США
  24. Quintonil, Мехико, Мексика
  25. Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Париж, Франция
  26. Boragó, Сантьяго, Чили
  27. The Clove Club, Лондон, Великобритания
  28. Blue Hill at Stone Barns, Покантико-Хиллз, США
  29. Piazza Duomo, Альба, Италия
  30. Elkano, Гетария, Испания
  31. Le Calandre, Рубано, Италия
  32. Nerua, Бильбао, Испания
  33. Lyle’s, Лондон, Великобритания
  34. Don Julio, Буэнос-Айрес, Аргентина
  35. Atelier Crenn, Сан-Франциско, США
  36. Le Bernardin, Нью-Йорк, США
  37. Alinea, Чикаго, США
  38. Hiša Franko, Кобарид, Словения
  39. A Casa do Porco, Сан-Паулу, Бразилия
  40. Restaurant Tim Raue, Берлин, Германия
  41. The Chairman, Гонконг, Китай
  42. Belcanto, Лиссабон, Португалия
  43. Hof Van Cleve, Круисем, Бельгия
  44. The Test Kitchen, Кейптаун, ЮАР
  45. Sühring, Бангкок, Таиланд
  46. De Librije, Зволле, Нидерланды
  47. Benu, Сан-Франциско, США
  48. Ultraviolet by Pual Pairet, Шанхай, Китай
  49. Leo, Богота, Колумбия
  50. Schloss Schauenstein, Фюрстенау, Швейцария

 
 
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В Сингапуре огласили результаты престижной ресторанной премии World’s 50 Best Restaurants.
 
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