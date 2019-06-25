Почему обесценивается высшее образование и кому это нужно

Источник материала: Ежедневник





Высшее образование себя якобы дискредитировало. Оно, дескать, стало формальным, свелось к получению корочек, а не знаний.

Автор «Газеты.ру» Марина Ярдаева отмечает тенденцию снижения интереса выпускников к высшему образованию и расуждает, почему так вышло:

- В этом году только 47% выпускников школ собираются поступать в вузы. Таковы результаты опроса портала Superjob. Верится легко. Высшее образование в сознании наших людей все более обесценивается. И в этом нет ничего хорошего, ничего здорового и прогрессивного, как может показаться на первый взгляд критикам идеи массового обучения в высшей школе.

... Высшее образование себя якобы дискредитировало. Оно, дескать, стало формальным, свелось к получению корочек, а не знаний. Образование в нынешних вузах будто бы стало такого прескверного качества, что толку от него все равно нет — никак с ним в жизни не устроиться.

А совсем недавно мы и вовсе стали свидетелями шокирующих признаний студентов, покидающих топовые вузы.

Бывшие школьные медалисты, обладатели 100 баллов на ЕГЭ и победители олимпиад рассказывали, как им невыносимо скучно, как они совсем не развиваются во всех этих МГУ, МГИМО и НИУ ВШЭ, как к ним равнодушны усталые преподаватели. Это прозвучало звонкой пощечиной высшему образованию как таковому.

Еще отток абитуриентов из вузов объясняют тем, что будто бы все более конкурентоспособными становятся учреждения среднего профессионального образования — колледжи и лицеи, бывшие техникумы и ПТУ. Пошел просто огромный вал «аналитики» о том, что колледж — это тоже хорошо и даже лучше, что лицей — это твердая профессия, гарантия трудоустройства и вообще стабильное светлое будущее. Появилось огромное множество репортажей из этих колледжей и лицеев с рассказами студентов о том, как они счастливы учиться на каменщиков и парикмахеров.

Чувствую, тут читатель нахмурил лоб, его коснулось смутное недоверие: нормальные же причины, веские. Все так и есть же, почему автор словно бы сомневается, к чему все эти «якобы» и «будто бы»? Что ж, напишу прямо: я не склонна думать, что нежелание учиться в вузах — это такой собственный выбор россиян.

Скорее, идея того, что нечего во всех этих МГУ и СПбГУ делать, умело внушается сверху. Незачем народу быть шибко грамотным.

Проблем, конечно, много. Высшее образование действительно дискредитировано: преподаватели деморализованы низкими зарплатами, соблазнами подзаработать на рынке написания под заказ курсовых, бюрократией и общей апатией. И все же — так ли справедлив вердикт, вынесенный вузам скучающими медалистами и стобалльниками ЕГЭ?

Да, сегодня хватает вузов, обучение в которых — какая-то профанация, в которые идут только ради диплома. Но не стоит ли в таком случае говорить о том, что не так что-то с самим обществом, коль скоро оно генерирует такие странные запросы — не на знание и развитие, а только на статус? Да, колледжи не только привлекают идеей овладеть профессией малой кровью. Они на самом деле дают на какое-то время ощущение твердой почвы под ногами. Но не следует ли задуматься, что этот эффект может быть кратковременным, что в долгосрочной перспективе узкопрофессиональное образование обречено?

Для ответа на эти вопросы — а ответить необходимо, чтобы не только понять истоки проблемы, но и представлять, что нас ждет — нужно вспомнить, что такое вообще образование. Предлагаю пойти от противного — сформулировать, чем образование точно не является.

Образование — не услуга.

Понятием «образовательная услуга» кто только не возмущался. А между тем понимания, что значит не быть услугой, до сих пор нет. И пример со студентами, покинувшими МГУ и МГИМО, это лишь подтверждает. На что жалуется молодежь? Прежде всего на скуку: преподаватели нудные — что-то там монотонно рассказывают, семинары унылые — выходят все и доклады читают, повседневность серая — нет бы квест какой замутить или конкурс талантов забабахать с тамадой. Тоска, а не учеба! Но ведь университет не имеет ничего общего с учреждением, в котором вам обязаны сделать интересно. Вузы вообще не для этого.

Образование, накопление знаний и умений — это рутина, а не забавный квест. Конечно, так, чтобы совсем тоска, тоже не должно быть. Нужны свои праздники — интересные конференции, практикумы, встречи. Но мы говорим — «храм науки». И сравнение образования с религией не случайно: да, тут есть свои Пасха, Пурим, Хиджра и Сагаалган, но большая часть времени — это самоограничение, служение и подвиг. Ты служишь своему будущему и пытаешься совершить подвиг, когда замахиваешься на все, что должно изучить по программе, и еще немного сверх того, хотя это и невозможно. И ты делаешь это сам. Преподаватели и вузовские программы лишь задают ориентиры.

Хотите развлечений и спецэффектов? Тогда вам — к коучам, бизнес-тренерам и прочим гуру. Вот у кого в арсенале куча дешевых завлекалочек, мулечек, фокусов, заставляющих зрителей открывать рты и хлопать глазами.

Но почему же этого не понимают сегодняшние студенты? Потому что привыкли, что их развлекали в школах. Увы, о том, что педагог сегодня должен быть немного аниматором, сегодня даже в официальных документах можно прочесть. В большинстве школ учителя не торопятся идти в ногу со временем, учат по старинке — без притопов и прихлопов. Но в гимназиях отбор педагогов уже все-таки иной. И программы более насыщенные — то в школу какая-нибудь увеселительная компания приезжает, то ребят везут на какие-нибудь веселые старты умников и умниц. А там, на этих стартах, в игрищах этих, все так устроено, что делать школьникам особо ничего не нужно, а почувствовать себя Эйнштейном запросто может каждый.

Это технология такая — моделирование ситуации успеха называется. Что само по себе неплохо, разумеется. Не выученную же беспомощность моделировать. Вот только мы, кажется, заигрались. Самостоятельно сделать свою учебу хоть сколько-нибудь увлекательной, инициировать интересный научный поиск наши дети уже не в состоянии. Они ждут, что кто-то возьмет и все сделает за них — окажет такую образовательную услугу.

Образование — не гарантия.

Если образование не услуга, то и гарантий тут никаких быть не может. Один из парадоксов нашего времени: учиться, может, и не для чего, но не учиться — совсем не вариант. Высшее образование сегодня дает мало возможностей и преимуществ, но его отсутствие вообще лишает человека каких-либо перспектив.

Рынок труда в России сегодня таков, что по окончании филфака или истфака слишком велик риск не найти себе достойного применения и пойти разносить пиццу. Пока страны первого мира решают, как ответить на вызовы всеобщей роботизации, автоматизации и цифровизации, у нас развивается разве что только гаражная экономика, кустарное производство и бесконечно пухнет сфера услуг. Труд наш немилосердно дешев. Но умные машины не минуют и Россию. Возможно, они хлынут к нам из-за рубежа, как когда-то хлынули сильно подержанные иномарки, обрушив отечественный автопром. Труд наших продавцов и курьеров дешев, но электронные кассы и дроны в эксплуатации будут еще дешевле. Это вопрос времени. И в этот новый дивный мир ей-богу лучше войти человеком с хорошим разносторонним образованием, а не с корочками оператора АЗС.

На операторов АЗС, я тут узнала, все еще учат в ПТУ. В течение трех лет учат. Есть двухнедельные курсы от частных компаний, а есть трехлетнее обучение в государственных учебных заведениях. Также в лицеях все еще готовят водителей, продавцов, менеджеров по черт знает чему. Пойти получать рабочую профессию можно теперь даже не после девятого, а после восьмого класса. Некоторые рассматривают поступление в лицей как выбор в пользу свободы: дескать, не хочу в этих ваших крысиных бегах за дипломом вышки участвовать, я и так молодец. Такой дауншифтинг.

Хотя понятно, что это даже для самоутешения слабовато. Дауншифтер — тот, кто едет медитировать в камбоджийскую деревню после удачной защиты кандидатской. Тот, кто тупо идет со справкой из школы в ближайшее к дому ПТУ — увы, просто неудачник. Причем, скорее всего, на всю оставшуюся жизнь.

Ладно, есть неплохие колледжи. Там учат на ветеринаров, фельдшеров, воспитателей, программистов (их уже перепроизводство, но толковые все равно, говорят, более чем востребованы), веб-архитекторов, инженеров-композитчиков. Но те, кто что-то понял про нашу изменчивую реальность, учебу в этих колледжах рассматривают лишь как ступень к вузу. Потому что узкая специализация — это хорошо и на определенном этапе надежно. Но классическое универсальное образование дает что-то еще — другое мироощущение.

Человек с хорошим образованием иначе мыслит — шире, свободнее. Даже если он вынужден работать официантом. Такой человек может объяснить свое положение хоть с социально-экономической, хоть с философской точки зрения. Фрустрация и отчаяние настигнут его не сразу. Его согревает вера, что он может рассчитывать на иной уровень жизни при более благоприятных обстоятельствах. Реальность же официантки без образования куда как печальнее, а после 40-45 перспектив почти что нет. Так и коротай дни, месяцы и годы, завидуя хозяину ресторана и мечтая выиграть в лотерею, чтобы открыть свое бистро.

Предвижу возмущение читателя, готового сразить меня аргументом, что диплом еще ничего не значит. Что можно закончить хоть десять вузов и остаться тупым ограниченным обывателем, а можно нигде не учиться, но читать, постигать труды великих людей и общаться исключительно с академиками. И тут я перехожу к заключительной части моего рассуждения о высшем образовании.

Образование — не «корочки».

Это очень банальная истина. Я вот пишу об этом, а у самой скулы сводит. Но! Ведь и распространенное понимание этой истины у нас очень банальное. Разумеется, можно быть хорошо образованным человеком без университетского диплома. Разумеется, хорошее образование можно получить разными путями. Разумеется, можно остаться неучем, отсидев за партой пять лет в вузе. И, конечно, когда я пишу о разнице в мироощущении и возможностях хорошо образованного человека и необразованного, я сравниваю не человека с дипломом и человеком без оного.

Но, черт возьми, странно же полагать, что истине «образование — это не диплом» соответствует утверждение, что образованием не является само обучение в университете. Ведь вуз — это возможность.

Человек, поступающий в университет, создает себе определенные условия. Выделяет время на свое обучение. Вписывает себя в более или менее жесткую структуру, которой является образовательная программа. Обеспечивает доступ к экспертам в разных областях знания, которыми являются профессора. В этом смысле получить образование через университет все же проще, чем обходными путями. Глупо спорить, что там, в этих ваших МГУ, ничему толком не учат — ты сам либо учишься либо нет. Вуз — только образовательная площадка с удобной инфраструктурой и коллективом единомышленников. Да, инфраструктура может быть несовершенной, в коллективе могут встречаться люди, занимающие не свое место. Но у того, кто выбирает учебу вне стен университета, нет и этого.

А тот, кто сегодня выбирает вообще не учиться — вовсе лишает себя будущего.