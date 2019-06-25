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«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт
Источник материала: СТВ
Жильцы дома на Серова уже 10 лет живут на развалинах. Трещины в стенах, обширный чёрный грибок, напрочь сгнившие полы, разваленные окна. Здание доживает 8-й десяток. Жильцов пора эвакуировать – развалину давно обещали пустить под снос. Подробности в программе
Елена Шаметько:
Но великое переселение по никому неизвестной причине отложили на неопределённый срок. Людям который год приходится жить в бараке и каждый день рисковать и жизнью, и собственным здоровьем. Запредельная сырость в помещениях уже отправила на больничную койку с десяток жильцов.
Елена Шаметько:
Решить проблему собственными силами у жильцов ветхого дома так и не получилось. Буквально через месяц в сыром здании ремонт можно начинать с нуля!
Татьяна Назарова:
Жильцы квартир не раз обращались за помощью к коммунальщикам. Те твердо стоят на своём – в появлении грибка и трещин виноваты не годы, а сами жители!
И пока одни, замерев в ожидании, чёркают дни в календаре, другие взяли спасение в свои руки.
Наталья Михедова:
В районном ЖКХ обрадовать конкретикой пока не торопятся. Ясно одно – рано или поздно послевоенные одноэтажки на Серова, всё-таки, сравняют с землей.
Как скоро жителям этого района предложат новые апартаменты – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий!
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«Слизни пролазят прямо в квартиру». Сырой барак на Серова планируют снести, но взимают деньги на капремонт
Жильцы дома на Серова уже 10 лет живут на развалинах. Трещины в стенах, обширный чёрный грибок, напрочь сгнившие полы, разваленные окна. Здание доживает 8-й десяток....
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