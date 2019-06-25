«Машинам и так места не хватает». На одной улице Минска велосипедисты могут ездить по проезжей части

Источник материала: Tut.by

Возле Комаровского рынка, от площади Якуба Коласа до улицы Куйбышева, велосипедистам разрешили ездить по проезжей части — для них с обеих сторон дороги, вдоль бордюра, желтой разметкой выделили полосу. В Минске такое решение применяется впервые. AUTO.TUT.BY вместе с председателем Минского велосипедного общества Павлом Горбуновым посмотрел как был реализован пилотный проект и как на него реагируют автомобилисты.





Велосипедисты давно добивались, чтобы им разрешили ездить по краю проезжей части, ведь двигаться про тротуару часто бывало проблематично, мол, инфраструктура для двухколесных не подготовлена так, как надо, из-за чего возникало много проблем.

В прошлом году Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейров на транспорте (БАЭС) разработала пилотный проект для Минска , который позволит любителям крутить педали выехать на проезжую часть. Консультировали белорусов нидерландские и немецкие эксперты. Для проекта был выбран участок улицы Веры Хоружей в центральной части города от улицы Куйбышева до площади Якуба Коласа. Велодорожка будет заканчиваться за перекрестком улиц Хоружей и Куйбышева. Дальше велосипедисты поедут по тротуару. Кстати, столица в этом плане не пионер — впервые такая инфраструктура была реализована в Бресте открыли велодорожку на проезжей части, на ней тут же припарковались автомобилисты">Бресте, Полоцке и других городах.



В местах, где велодорожка переходит с проезжей части на тротуар, бордюры понизили

Проект БАЭС поддержали ГАИ и Мингорисполком. Ранее предполагалось, что больших материальных вложений его реализация не потребует — озвучивалась сумма около 50 тысяч долларов. Все потому, что глобальных работ и перестроений делать не надо было — лишь понизить бордюры, нанести разметку, применить методы успокоения движения и устройства его ограничивающие.





— Сегодня ночью на Веры Хоружей нанесли дорожную разметку — две сплошные желтые полосы, знаки повесили чуть раньше: теперь здесь можно ездить велосипедистам. Реконструкция завершена еще не полностью — пока не работают светофоры для велосипедистов, не вся разметка нанесена, не сняли забор на Куйбышева, но это вот-вот доделают, — улыбается и не скрывает радости от маленькой победы Павел Горбунов, председатель Минского велосипедного общества.



Павел Горбунов, председатель Минского велосипедного общества

На Т-образном перекрестке, перед заездом на улицу Хоружей со стороны площади Якуба Колоса, повесили знак «Велосипедная дорожка». Висит, правда он довольно высоко, есть вероятность, что водители его могут не заметить.





Здесь же сделали наземный регулируемый пешеходный переход, светофор уже работает, но разметку в виде зебры пока не нанесли. Пешеходы им пока не пользуются — не замечают.

Велосипедная дорожка шириной 1,20 м плюс 50 см на разметку — итого 1,70 м. Она отделена от транспортного потока желтой разметкой, хотя первоначальное проектное решение предусматривало отделение конструктивное ограничение в виде делиниаторов.

Для дополнительной защиты на этом участке дороги ввели ограничение скорости автомобилей до 50 км/ч.





Велодорожка на Хоружей односторонняя — это значит, что велосипедисты должны ездить по ходу движения транспортного потока. Захотел поехать в другую сторону — надо перейти на противоположную часть дороги и двигаться в противоположном направлении. Пока не все велосипедисты это понимают и на наших глазах одна велосипедистка поехала «против шерсти».

— Неправильно. Надо нам учить велосипедистов, как правильно здесь ездить. Сейчас мы готовит обучающее видео об этом, — комментирует Павел Горбунов.





— Ездить здесь на велосипеде по тротуарам практически невозможно из-за большого количества пешеходов. А велосипедистов здесь много — мы подсчитали, что за час их проезжает около 70 человек. При этом правая полоса проезжей части использовалась неэффективно — на ней парковались машины, поэтому правые полосы и отвели для велосипедистов, при этом пропускной способности улицы мы не помешали — машины как ездили по двум полосам, так и ездят, — говорит Павел.

















Впрочем, автомобилисты, несмотря на разметку и знаки, которые запрещают остановку и стоянку вдоль тротуара, подъезжают к бордюру с включенной аварийкой и на короткое время оставляют свои машины. Некоторые и вовсе используют велодорожку как дополнительную полосу для движения. Пока проблем это не доставляет — велосипедистов на проезжей части мало, но если поведение водителей не изменится, то не исключены дорожные конфликты и аварийные ситуации.

— Возможно, здесь нужно ввести дополнительный контроль со стороны ГАИ, нужно, чтобы водители привыкли к изменившейся схеме организации дорожного движения, — считает председатель велосипедного общества.





— Знаю, что с нарушением стою, но я жду пассажира, — говорит водитель такси Иван. — Пусть бы эту велодорожку отделили делиниатором — не было бы возможности подъехать на машине к бордюру. Да, водителям было бы плохо, ну, а что делать? Забирали бы тогда пассажиров там, где есть возможность. Зато велосипедистам бы не мешали. В принципе, мне велосипеды на дороге не мешают, пусть ездят…

— Здесь велодорожка? Нет, не видел знака… Плохо, что велосипедистов пускают на проезжую часть — машинам и так места не хватает, а тут они еще будут место занимать, — считает еще один водитель, припарковавший авто на велодорожке.





Вдоль велодорожки есть несколько мест, где машинам надо поворачивать направо для заезда на прилегающую территорию. В этом случае водители обязаны пропустить велосипедистов на велодорожке, а мотом совершить маневр.





Остановку общественного транспорта возле ТЦ «Пассаж» велосипедисты будут объезжать по тротуару — в этом месте на велодорожку нанесут красную разметку, чтобы на нее не заходили пешеходы. Лучшим решением была бы установка дорожного ограждения, но оно не предусмотрено проектом.

А вот выезд из пешеходной зоны опять на проезжую часть может быть небезопасен — появляться велосипедист будет из-за пышного куста, который растет на тротуаре — есть риск попасть под колеса авто, который в нарушение ПДД заедет на велодорожку.



В месте, где стоит бочка с квасом велосипедисты будут объезжать остановку общественного транспорта. Из-за куста водители авто велосипед могут и не заметить.

Одно из самых проблемных мест на пути движения — это перекресток по улице Куйбышева с существующими подземными переходами. Для обеспечения связности и непрерывности велоинфраструктуры предусмотрены велопереезды с отдельными светофорами.

Зеленый свет для велосипедистов будет загораться чуть раньше, чем для общего транспортного потока, соответственно движение двухколесные будут начинать раньше — благодаря этому водители будут их видеть впереди себя.





На пересечении улиц Хоружей и Куйбышева поворачивать транспорт должен с полосы, прилегающей к велодорожке. Однако, по нашим наблюдениям, многие водители делают этот маневр прямо с полосы для велосипедов.



Фото: Денис Зеленко







Несмотря на то, что некоторые велосипедисты уже пользуются новой велодорожкой, в ГАИ Минска просят: так как проект еще не завершен, пока стоит воздержаться от велопоездок на данном участке, также водителям следует быть здесь очень внимательными.

— Уже установлены соответствующие знаки, наносится разметка, вскоре изменится режим светофорных объектов, — рассказала официальный представитель УГАИ ГУВД Минска Александра Попова. — Совсем скоро удобство оценят велосипедисты старше 14 лет, которым не нужно будет спускаться в переходы для пересечения дороги.