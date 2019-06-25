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"Ад наступает". В Европу идет аномальная жара из Сахары

26.06.2019 18:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Западной и Центральной Европе начался аномально жаркий сезон. Во Франции, Испании и Португалии температурные рекорды могут быть побиты уже в среду.

В остальных странах континентальной Европы до конца текущей недели также ожидается превышение средних июньских температур на 10-15 градусов Цельсия!

Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно.

Синоптики предупреждают: лето 2019 года станет в Европе самым жарким с 2003 года, когда аналогичная погодная аномалия за июль и август унесла десятки тысяч жизней.

"Периоды аномально жаркой погоды - бесшумные убийцы. В 2003 году такая аномалия унесла в Европе 70 тысяч жизней ... Жаркое лето прошлого года в Германии привело к смерти по меньшей мере 1000 человек", - пишет в "Твиттере" климатолог Потсдамского университета Штефан Рамшторф.

На этот раз, говорят ученые, жертв может быть даже больше, поскольку лето только началось и многие европейцы еще не успели адаптироваться к высоким температурам.

Жарче всего будет в некоторых регионах Франции и Испании: там столбик термометра не будет опускаться ниже +40°C три дня кряду - со среды по пятницу.

При этом французские СМИ уже сообщают о трех погибших от "температурного шока" отдыхающих: 62-летняя женщина и двое мужчин, 70 и 75 лет, скончались от сердечного приступа, зайдя в прохладную воду после долгого лежания на пляже.

"Ад наступает", - резюмировала испанский метеоролог Сильвия Лаплана, и этот твит разлетелся по сети со скоростью вируса.

В пятницу в Мадриде ожидается +40°C. В Париже +39°C обещают уже в среду - там объявлен оранжевый уровень климатической угрозы: в школах отложены экзамены, многие из них полностью закрыты из-за недостатка кондиционеров, больницы и дома престарелых готовятся к массовому наплыву пациентов.


По словам французского метеоролога Гийома Возницы, текущий прогноз не оставляет почти никаких сомнений, что в ближайшее время в стране будет побит абсолютный рекорд температуры, установленный 12 августа 2003 года, когда в двух регионах воздух прогрелся до +44°C в тени.

Как отмечает Washington Post, новые температурные рекорды июня могут быть также установлены в Австрии, Германии и Швейцарии - там в ближайшие дни ожидается около +38°C.

На нескольких автобанах в Германии, где обычно нет ограничения скорости, временно запрещено разгоняться выше 100-120 км/ч.

В Польше до конца недели также прогнозируют от +35°C до +40°C.

Хотя в целом подобные периоды аномальной жары для Европы не новость, в последние годы они значительно участились из-за климатических изменений, вызванных глобальным потеплением.

"Участившиеся случаи экстремальной жары полностью совпадают с предсказаниями климатологов - это следствие глобального потепления, вызванного увеличением выбросов парниковых газов при сжигании угля, нефти и газа", - цитирует Рамшторфа агентство Ассошиэйтед пресс.

Еще один широко разошедшийся твит сравнивает карту прогноза во Франции на четверг 27 июня с известной картиной Эдварда Мунка "Крик". По словам его автора Рубена Халлали, за 15 лет работы в метеослужбе он не видел ничего подобного.



 
Теги: Новости
 
 
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В Западной и Центральной Европе начался аномально жаркий сезон. Во Франции, Испании и Португалии температурные рекорды могут быть побиты уже в среду.
 
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