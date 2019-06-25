Правозащитник: Генпрокуратура сделала все, чтобы оправдать милицейских начальников









Среди прочего он затронул тему массового задержания граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве и других городах Беларуси.





В частности, Стук сообщил, что рабочая группа, которая была создана для оценки действий сотрудников милиции во время массового задержания цыган в Могилеве, «разобралась с этим делом по горячим следам».





У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово отрабатывать цыганские диаспоры. По словам заместителя гекнпракурора, бригада, которую сформировали из работников Генпрокуратуры и прокуратуры области, ничего противоправного в действиях сотрудников МВД не обнаружила.





"Каких-либо незаконных действий или превышения власти - не было установлено. Выявлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства. На них обращено внимание, они ликвидированы", - сказал Алексей Стук.









Напомним, 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Е. Потаповича, происходили массовые задержания граждан цыганской национальности.





Всего в ходе этого рейда представителями органов МВД в местах компактного проживания представителей данной национальности было задержано около 100 человек: женщин, несовершеннолетних детей и мужчин.





Часть из них позже освободили, а мужчины, в количестве около 50-ти человек, были задержаны на трое суток. Как стало известно позже, в отношении задержанных были возбуждены административные процессы за якобы совершенное ими мелкое хулиганство.





Учитывая обстоятельства и место их задержаний (по месту их непосредственного проживания), правозащитники отмечают незаконный, произвольный характер таких действий.





21 мая председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности в Могилеве.





Из ответа, присланного правозащитнику начальником отдела организации работы с обращениями граждан Ю. Карпицким стало известно, что "Распоряжением Генерального прокурора Республики Беларусь создана рабочая группа, которой будет дана оценка действиям сотрудников органа внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в г. Могилеве в мае 2019 года".





Подобное заявление направили в областную прокуратуру и могилевские правозащитники.





Правозащитники регионального отделения «Весны» в Могилеве Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава областного управления внутренних дел из-за массовых задержаний людей с цыганской диаспоры.





Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий отмечает формальный характер проведенной Генпрокуратурой и рабочей группой проверки.





- Более того, - говорит правозащитник, - с озвученной на пресс-конференции Стуком информации стало ясно, что как минимум он, а может и все проверяющие прокуроры, не понимают, что "массовая проверка и отработка (слово какое же подобрал замгенпрокурора!), цыганской диаспоры является самым что ни на есть профилированием по этническому признаку, против чего и было направлено ​​мое заявление с требованием разобраться и наказать виновных. Ведь эта массовая "отработка" диаспоры по национальному признаку является очевидной дискриминацией цыган в Беларуси.









Алесь Беляцкий заметил также, что никоим образом прокуратура не отреагировала на нарушение процедур, предусмотренных УПК РБ.





- Просто так продержать людей несколько суток в заключении - это правовой беспредел, за который, в результате проверки, никто так и не ответил - комментирует правозащитник. - Полностью были проигнорированы факты физического насилия со стороны милиционеров в отношении задержанных. Вот и следует, что Генеральная прокуратура и проверяющие сделали все, чтобы оправдать милицейских начальников и исполнителей в погонах и спустить этот вопиющий инцидент на тормозах.