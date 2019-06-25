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Правозащитник: Генпрокуратура сделала все, чтобы оправдать милицейских начальников
Источник материала: Партизан
Заместитель генерального прокурора Алексей Стук во время выступления 25 июня на пресс-конференции по случаю профессионального праздника, согласился ответить на вопросы журналистов.
Среди прочего он затронул тему массового задержания граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве и других городах Беларуси.
В частности, Стук сообщил, что рабочая группа, которая была создана для оценки действий сотрудников милиции во время массового задержания цыган в Могилеве, «разобралась с этим делом по горячим следам».
У сотрудников милиции были полные основания таким образом массово отрабатывать цыганские диаспоры. По словам заместителя гекнпракурора, бригада, которую сформировали из работников Генпрокуратуры и прокуратуры области, ничего противоправного в действиях сотрудников МВД не обнаружила.
"Каких-либо незаконных действий или превышения власти - не было установлено. Выявлены определенные нарушения процессуально-исполнительного законодательства. На них обращено внимание, они ликвидированы", - сказал Алексей Стук.
Напомним, 16 мая 2019 года в Могилеве в результате рейда правоохранительных органов, который проводился в рамках расследования уголовного дела по факту предполагаемого убийства сотрудника ГАИ Е. Потаповича, происходили массовые задержания граждан цыганской национальности.
Всего в ходе этого рейда представителями органов МВД в местах компактного проживания представителей данной национальности было задержано около 100 человек: женщин, несовершеннолетних детей и мужчин.
Часть из них позже освободили, а мужчины, в количестве около 50-ти человек, были задержаны на трое суток. Как стало известно позже, в отношении задержанных были возбуждены административные процессы за якобы совершенное ими мелкое хулиганство.
Учитывая обстоятельства и место их задержаний (по месту их непосредственного проживания), правозащитники отмечают незаконный, произвольный характер таких действий.
21 мая председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности в Могилеве.
Из ответа, присланного правозащитнику начальником отдела организации работы с обращениями граждан Ю. Карпицким стало известно, что "Распоряжением Генерального прокурора Республики Беларусь создана рабочая группа, которой будет дана оценка действиям сотрудников органа внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности в г. Могилеве в мае 2019 года".
Подобное заявление направили в областную прокуратуру и могилевские правозащитники.
Правозащитники регионального отделения «Весны» в Могилеве Алексей Колчин, Борис Бухель и Александр Бураков направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава областного управления внутренних дел из-за массовых задержаний людей с цыганской диаспоры.
Председатель Правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий отмечает формальный характер проведенной Генпрокуратурой и рабочей группой проверки.
- Более того, - говорит правозащитник, - с озвученной на пресс-конференции Стуком информации стало ясно, что как минимум он, а может и все проверяющие прокуроры, не понимают, что "массовая проверка и отработка (слово какое же подобрал замгенпрокурора!), цыганской диаспоры является самым что ни на есть профилированием по этническому признаку, против чего и было направлено мое заявление с требованием разобраться и наказать виновных. Ведь эта массовая "отработка" диаспоры по национальному признаку является очевидной дискриминацией цыган в Беларуси.
Алесь Беляцкий заметил также, что никоим образом прокуратура не отреагировала на нарушение процедур, предусмотренных УПК РБ.
- Просто так продержать людей несколько суток в заключении - это правовой беспредел, за который, в результате проверки, никто так и не ответил - комментирует правозащитник. - Полностью были проигнорированы факты физического насилия со стороны милиционеров в отношении задержанных. Вот и следует, что Генеральная прокуратура и проверяющие сделали все, чтобы оправдать милицейских начальников и исполнителей в погонах и спустить этот вопиющий инцидент на тормозах.
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Заместитель генерального прокурора Алексей Стук во время выступления 25 июня на пресс-конференции по случаю профессионального праздника, согласился ответить на...
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