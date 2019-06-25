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В Туркменистане провели конференцию о величии президента

26.06.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Туркменистане прошла конференция «Президент Гурбангулы Бердымухамедов – творец новой эпохи созидания». Об этом 26 июня сообщило издание TurkmenPortal.



В мероприятии приняли участие около 500 делегатов, в том числе почетная гостья — поэтесса Гузель Шагулыева. Она является автором стихотворения «Спустился на Землю посланник небесный» и других поэтических произведений, посвященных Бердымухамедову. 

В прошлом Шагулыева посвящала стихи и первому президенту Сапармурату Ниязову.

«Конференция продемонстрировала единодушную поддержку широкой общественностью государственной политики президента Гурбангулы Бердымухамедова, которая положила начало новой эпохи в историческом развитии независимого нейтрального Туркменистана, названной эпохой могущества и счастья», — пишет TurkmenPortal. 

По итогам мероприятия было принято обращение к Бердымухамедову в честь его 62-летия, которое он будет праздновать 29 июня.


Одновременно в Туркменистане издали 11-й том сборника «Летопись великих свершений», посвященного деятельности Бердымухамедова. В этом томе отражены события 2017 года.

День рождения Бердымухамедова в этом году будет отмечаться с особым размахом. В 2002 году Ниязов, которому исполнилось 62 года, постановил считать эту дату «возрастом Мухаммеда» (хотя теологи не имеют единого мнения о сроке жизни пророка — в различных источниках называются цифры от 60 до 65 лет).

 
 
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В Туркменистане прошла конференция «Президент Гурбангулы Бердымухамедов – творец новой эпохи созидания». Об этом 26 июня сообщило издание TurkmenPortal.
 
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