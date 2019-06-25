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Павел Усов: "Паломничества" Лукашенко в Россию демонстрируют его беспомощность перед Кремлем

26.06.2019 17:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ближайшим год станет критическим для независимости нашей страны: Кремль будет баловаться с Лукашенко до президентских выборов, поскольку "союзное государство" нужно России гораздо больше, чем белорусскому режиму, для которого оно стало угрозой.

Павел Усов: "Паломничества" Лукашенко в Россию демонстрируют его беспомощность перед Кремлем
Доктор политических наук Павел Усов в интервью "Белорусскому партизану" рассуждает о перспективах углубления "союзной" интеграции.

- 21 июня премьер-министры Беларуси и России не подписали меморандум об углублении "союзной" интеграции, невзирая на титанические усилия Кремля. Что пошло не так?

- Вся эта ситуация вообще выглядит абсурдной. Ни публика, ни эксперты не допускаются к процессу обсуждения «процесса» интеграции. Белорусские и российские политики как воры или фарцовщики: что-то делят, что-то продают и покупают под прилавком, вдали от посторонних глаз. Поэтому экспертам и аналитикам приходится только гадать, о чем «беседуют государственные умы». 

Понятно, что Москва уже заложила парадигму интеграции – построение полноценного "союзного государства", которое фактически приведет к поглощению Беларуси как независимой страны и превратит ее в «субъект» без собственного политического содержания. 

И совершенно ясно, что такой формат «интеграции» не соответствует части управленческого класса Беларуси во главе с Лукашенко, так как это приведет к ограничению его собственной политической свободы, а, возможно, и к потере власти.

Скорее всего, стороны не смогли согласовать политических параметров интеграции, и вряд ли смогут. Дальнейшее углубление интеграционного процесса будет зависеть от силы давления со стороны Москвы.

- Согласование позиций отложено до ноября 2019 года – Минск получил передышку в пять месяцев. В Минске воспользуются полученным временем, чтобы ослабить российскую удавку?

- У Минска (и у Лукашенко) была передышка почти в 5 лет, начиная с 2014 года, когда Россия увязла в военных конфликтах. За эти 5 лет не было сделано НИЧЕГО(!), абсолютно НИЧЕГО для укрепления суверенитета страны, экономической диверсификации. 

Как раз власти действовали в обратном направлении. Поэтому эти несколько месяцев не изменят ситуации. Позиции Минска не будут сильнее, а желание России «интеграционно поглотить» Беларусь не уменьшится. 

Хождение Лукашенко в Москву или Валаам вряд ли улучшат положение Беларуси. Наоборот, «паломничества» белорусского президента, его метания показывают его беспомощность, слабость и безволие и жесткость позиции Кремля.

Без кардинального изменения во внутренней и внешней политике Беларуси наша страна будет оставаться в заложниках «интеграции», которая ничего не принесет, кроме разрушения ее суверенитета.

- Какую тактику займет Кремль? Сейчас главная цель – измотать белорусскую власть экономически?

- У Кремля есть еще время для таких игр. Российская власть может баловаться с Лукашенко еще по крайней мере год. До президентских выборов в Беларуси. Этот период самый критический для нашей страны. Лукашенко, как известно, наиболее уязвим для российского экономического и информационного воздействия. 

Думаю, что во время парламентской кампании (если к этому моменту ничего не изменится), Россия постарается продемонстрировать силу своего воздействия в белорусском политическом пространстве.


- Возможно ли в принципе завершение долгостроя «союзное государство», когда у власти остаются Лукашенко – в Беларуси, и Путин – в России? 

- Для Лукашенко «союзное государство» было важным ресурсом, который стабилизировал экономическую и политическую систему, был гарантией устойчивости режима Лукашенко. Своей властью Лукашенко обязан Союзу с Россией. 

В свою очередь, для Москвы «Союз» - это возможность продлить политическую жизнь Путина после 2024 года, это возможность еще раз мобилизовать электорат и усилить «патриотический дух» населения за счет новой ПОБЕДЫ! 

Сегодня этот «Союз» нужен России даже больше, чем белорусскому режиму, для которого он стал угрозой. Но 20 лет строительства «Союза» настолько разложили белорусскою экономику и другие элементы системы, что Лукашенко просто не в состоянии что-то изменить в этом процессе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Ближайшим год станет критическим для независимости нашей страны: Кремль будет баловаться с Лукашенко до президентских выборов, поскольку "союзное государство"...
 
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