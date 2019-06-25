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Маленькая случчанка отмечена за участие в конкурсе патриотических рисунков
26.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В столичном Центральном Доме офицеров состоялось награждение победителей и участников конкурсов на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» и фоторабот «Беларусь помнит», посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В конкурсах приняли участие более 500 рисунков и свыше 1.000 фоторабот, как начинающих, так и профессиональных фотохудожников. Многие работы отправили на конкурс жители бывших республик Советского Союза, чьи деды и прадеды плечом к плечу в одном многонациональном строю добывали эту Великую Победу,
В своем выступлении помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах - начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны полковник Леонид Касинский отметил: «География обоих конкурсов, их масштабы, возрастной состав участников свидетельствуют о том, что в сознании белорусов подвиг поколения победителей не только жив, а передается из поколения в поколения».
После этого о Касинский от имени Министерства обороны поблагодарил всех участников конкурсов за проявленное внимание, за мастерство, за художественное исполнение - как рисунков, так и фоторабот.
Среди наиболее активных участников конкурса рисунков в категории от 5 до 8 лет была грамотой и подарками от Минобороны была отмечена 5-летняя воспитанница ГУО «Ясли-сад №11 Слуцка» Яна Батыльчук. Девочка представила на суд жюри свою работу «Война и мир» (воспитатель Шкурская Алена Олеговна), рассказали SG в администрации учреждения образования.
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В столичном Центральном Доме офицеров состоялось награждение победителей и участников конкурсов на лучший детский рисунок «Беларусь непокоренная» и фоторабот...
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