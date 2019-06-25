В четверг на на железнодорожной станции «Новодворцы» пройдёт акция «Час пассажира»

Источник материала: Слуцк Город

27 июня на железнодорожной станции «Новодворцы» сотрудниками Слуцкого РОВД будут проведены профилактические мероприятия по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте. Об этом SG сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого районного отдела внутренних дел.

В милиции напомнили, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Переходить железнодорожные пути необходимо только по пешеходным переходам, мостам, тоннелям. При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон - они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.

Железная дорога – зона повышенной опасности. Соблюдение правил личной безопасности и осторожность позволяет избежать несчастных случаев на железной дороге. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих.

В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах: