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В четверг на на железнодорожной станции «Новодворцы» пройдёт акция «Час пассажира»
26.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
27 июня на железнодорожной станции «Новодворцы» сотрудниками Слуцкого РОВД будут проведены профилактические мероприятия по профилактике правонарушений, правилах поведения и мерах безопасности на транспорте. Об этом SG сообщили в отделе охраны правопорядка и профилактики Слуцкого районного отдела внутренних дел.
В милиции напомнили, что переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда или на разрешающий сигнал переездной сигнализации. Переходить железнодорожные пути необходимо только по пешеходным переходам, мостам, тоннелям. При переходе по пешеходному переходу снимайте наушники и капюшон - они могут помешать вам заметить приближающийся поезд.
В целях сохранения своей жизни никогда и ни при каких обстоятельствах:
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27 июня на железнодорожной станции «Новодворцы» сотрудниками Слуцкого РОВД будут проведены профилактические мероприятия по профилактике правонарушений,...
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