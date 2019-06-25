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В Слуцке совместят День Независимости и праздник города. Программа

26.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке совместят День Независимости и праздник города. Программа

День Независимости (День Республики) пройдёт под лозунгом 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщили сайту SlutskGorod в Слуцком райисполкоме, в нынешнем году принято решение совместить праздник города и День Независимости.

Вечерняя часть программы пройдёт на городской площади и завершится к 23:00 традиционной республиканской акцией «Поём гимн вместе». После этого состоится запуск фейерверка.

3 июля - официальный выходной - придётся на среду. Переносов рабочих дней в этом месяце не будет, и в четверг белорусы снова пойдут на работу.

Мемориальный комплекс города Слуцка

10.00 — Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь (Дню Республики) и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, с участием представителей трудовых коллективов, общественных организаций, общественности района. Сбор участников митинга в 9.40 у входа на мемориальный комплекс. Шествие участников митинга по ул.14-ти Партизан, ул. Ленина. Церемония возложения цветов к памятнику Г.К.Жукову, памятным знакам воинам-интернационалистам, воинам-освободителям.

Центральная площадь города

10.00 — Экспресс-выставка работ учащихся детской художественной школы искусств «Мой горад».

10.00 — Выставка «Подвигом славны твои земляки» (из фондов Слуцкого краеведческого музея).

11.40-12.30 — Выступление военного духового оркестра «Расцветай под солнцем, наша Беларусь!».

12.30-13.30 — Концертная программа творческих коллективов Слуцкого городского Молодежного центра «Зямля мая, блакітны дзіўны край».

13.30-14.00 — Выступление участников школы красоты «K&S Models agency», школы танца «Держи ритм».

14.15-16.30 — Конкурсная программа «Наша дружная семья».

19.00-22.50 — Праздничный концерт «Са святам, мая Радзіма!».

22.55 — Исполнение Государственного гимна Республики Беларусь в рамках республиканской акции «Споем гимн вместе».

23.00 — Праздничный фейерверк.

Площадка по ул. Софии Слуцкой

11.00 — 11.30 Театрализованное представление «Освобождение».

11.30 16.30 Фотозона «Дарогамі вызвалення».

ул. М. Богдановича (со стороны Центра детского творчества)

10.00 — 16.30 Творческая площадка учреждений дополнительного образования «Усе мы разам – Беларусь!»:

  • мастер-классы педагогов дополнительного образования;
  • творческая интерактивная детская площадка «KIDS PARTY»;
  • конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем детство»;
  • «Джем- сейшен» педагогов и учащихся объединения по интересам «Гитара»;
  • интерактивная площадка «Территория инициативной молодежи» (фотозоны, интерактивные игры);
  • выставка-продажа работ декоративно-прикладного творчества «К успеху и мечтам на крыльях творчества»;
  • выставка «Дорогами радиосвязи»;
  • выставка «Они освобождали Слуцк»;
  • интерактивная площадка «Туристы - будущим защитникам Родины»;
  • ландшафтная площадка «Беларусь мая сінявокая!»;
  • конкурс тантамаресок среди учреждений образования Слуцкого района «Мой родны кут…»;
  • работа зоологической площадки;
  • фотозоны «Красота живет повсюду…».

Набережная р. Случь (со стороны ул. Софии Слуцкой)

11.00-16.00 — Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике водного туризма (байдарки).

Набережная р. Случь (со стороны ул. 8-е Марта)

12.00-16.00  Показательные выступления воспитанников судомодельного и авиамодельного кружков ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи»

Сквер (со стороны входа в ЗАГС)

11.00-16.30 — Выставки-презентации учреждений среднего специального и профессионально-технического образования: «Зовем в профессию» (УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей», УО «Слуцкий государственный колледж», УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»).

11.00-16.30 — Литературно-историческая площадка «С любовью к Слуцку».

11.00-16.00 — Выставка-презентация рыцарских доспехов «Средневековый стан Слутчины.

ул. Ленина (по маршруту автобуса № 6)

11.00-16.00 — Творческий тур «Поэтический автобус. Слуцк читающий».

Площадка у Слуцкого краеведческого музея

12.00-16.00 — Передвижная выставка «И сердце помнит каждый бой».

Площадка у памятника Софии Слуцкой

11.00 — Выставка–продажа православной литературы.

Городской парк культуры и отдыха (центральная площадка)

11.00-17.00 — Праздник песни «Мой край рамонкаў, сініх васількоў і песні беларусскай» с участием творческих коллективов района (народный фольклорный ансамбль «Ячаўскія вячоркі» Козловичского сельского дома культуры, народный ансамбль народной песни и музыки «Слуцкие пояса» Лучниковского центра культуры, любительский коллектив «Случчанка» Слуцкого общества инвалидов, народный хор Весейского сельского дома культуры, народный хор Козловичского сельского дома культуры, народный ансамбль народной песни «Случчанскія святкі», солисты-инструменталисты Слуцкой детской школы искусств, гармонисты, частушечники).

11.00-16.00  Выставка народного творчества «Зямля бацькоў, зямля маёй надзеі!» (Квасыничский центр ремесел, Центр традиционной культуры, мастера народного клуба «Крылы творчасці», участники кружков декоративно прикладного творчества).

Городской парк культуры и отдыха (площадка возле деревянных скульптур)

12.00-15.00 — Детская игровая программа «Веселый калейдоскоп».

11.00 — Турниры по шахматам среди любителей (дети, взрослые) и стритболу.

улица Ленина

С 10.00 — Выставка-продажа продукции организаций перерабатывающей промышленности, работа торговых рядов.


Slutsk-Gorod.by
программа: «Слуцкий край»

 
 
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Вечерняя часть программы пройдёт на городской площади и завершится к 23:00 традиционной республиканской акцией «Поём гимн вместе». После этого состоится запуск...
 
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